שגרירות ישראל בוינה פרסמה הערב (שבת) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי אזרחיות ישראליות שנותק הקשר עימן בבירת אוסטריה. על פי ההודעה, מדובר באם ובתה, מלי וליאל יהלומי, שנעדרות מאז יום שישי האחרון.

בהודעה שפרסמה השגרירות נמסר כי הקשר עם השתיים נותק ביום שישי, ה-7 באוגוסט 2026. גורמי השגרירות פנו לציבור בבקשה לשתף את ההודעה ולסייע באיתור הנעדרות.

"שגרירות ישראל מבקשת סיוע באיתור שתי אזרחיות ישראליות שנותק הקשר עימן בוינה מיום שישי", נכתב בהודעה הרשמית. "אם ובתה, מלי וליאל יהלומי. לבקש מהן שיצרו קשר בדחיפות עם המשפחה או אלינו מיידית".

קריאה למשפחה וציבור

השגרירות פרסמה מספר חירום לפניות: 436763672304+, וביקשה מכל מי שיש לו מידע על מקום הימצאן של הנעדרות ליצור קשר מיידי. כמו כן, הודגש בהודעה כי יש ליידע גם את המשטרה המקומית באוסטריה.

וינה, בירת אוסטריה, נחשבת לאחת הערים הבטוחות באירופה ומופיעה בדירוג הגבוה ביותר של ערים המציעות רמת חיים גבוהה לתושביהן. העיר מהווה יעד פופולרי לתיירים ישראלים, ובה פועלת קהילה יהודית משמעותית.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם שגרירויות ישראל בעולם נדרשות לטפל בנעדרים או באירועי חירום הקשורים לאזרחים ישראלים. בחודשים האחרונים דווח על ניסיונות פגיעה בנציגויות ישראליות במדינות שונות, אך במקרה הנוכחי אין כל אינדיקציה לקשר בין היעדרות הנשים לאירוע ביטחוני.

גורמים בשגרירות מבקשים מכל מי שנמצא באזור וינה ויש לו מידע על מקום הימצאן של מלי וליאל יהלומי ליצור קשר בהקדם האפשרי. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.