נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פירט בימים האחרונים את שלוש האסטרטגיות העומדות בפני ממשלו בהתמודדות עם איראן, כשברקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהראן ובצל התקיפות האמריקניות המתחדשות במזרח התיכון.

"יש לנו שלוש אסטרטגיות", מסר טראמפ. "לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו - פשוט להמשיך ככה ולראות כמה הם מתדרדרים, כי יש להם אינפלציה של 300%. המטבע שלהם כמעט ולא שווה דבר. הם לא משלמים לחיילים שלהם. החיילים שלהם עוזבים. אז פשוט להמשיך כך, כי זה לא בר קיימא".

"אני הבנקאי שלהם"

האפשרות השנייה שהציג הנשיא האמריקני היא פעולה צבאית ישירה. "להכות בהם חזק מאוד", ציין טראמפ, מבלי לפרט את היקף המתקפה האפשרית או את יעדיה.

האסטרטגיה השלישית, כפי שהבהיר, קשורה למעשה לאפשרות הראשונה - המשך הלחץ הכלכלי. "האפשרות השלישית היא פשוט להביס אותם כלכלית. אבל אנחנו עושים את זה בכל מקרה. זה קשור קצת לאפשרות הראשונה", הסביר.

טראמפ הדגיש את השליטה האמריקנית בנכסי המשטר האיראני. "מבחינה כלכלית, הם במצב גרוע. הם לא יכולים לקבל הלוואות. אנחנו שולטים בכסף שלהם, במה שהיה להם, וזה הרבה. להם היה הרבה, ויש לנו שליטה מוחלטת על זה. אני הבנקאי שלהם", הצהיר הנשיא.