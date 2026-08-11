תוך 3 שבועות: צה"ל הרס את בית המחבל מהפיגוע בחוות גלעד

הריסת בית המחבל בכפר תל ( דובר צה"ל )

פעלו במהירות: כוחות צה״ל מחטיבת שומרון, יחידת יהל״ם ולוחמי מג״ב איו״ש פעלו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) במרחב הכפר תל, כשהם הרסו את הבית בו התגורר המחבל שביצע לפני 3 שבועות את פיגוע הירי בכפר תל שבחטיבת שומרון - בו נפלו רס״ן יובל עזר וסרן (מיל׳) בניהו מלט ז״ל. צפו בתיעוד:

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול לסיכול טרור באופן יזום והתקפי ברחבי יהודה ושומרון ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל".

הריסת בית המחבל בכפר תל ( צילום: דובר צה"ל )

כאמור, הריסת בית המחבל בכפר תל מגיעה שלושה שבועות בלבד אחרי פיגוע הירי שבו נפלו שני הלוחמים. מדובר בשינוי מגמה מצד מפקד פיקוד מרכז, אבי בלוט, אחרי שפעמים רבות עבר זמן רב בין הפיגוע לבין הריסת הבית של המחבל. רק שלשום בלוט חתם על הודעת צה"ל לגבי כוונה להחרים ולהרוס את ביתו של המחבל דואס חסון, שביצע במרץ האחרון את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח נוסף.