בלי טיגון ובלי בלאגן: קציצות עוף וקישואים בתנור

קציצות עוף ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים שתהיה מצד אחד משביעה ומצד שני לא כבדה מדי, קציצות העוף והקישואים האלה הן פתרון מצוין. כמה דקות של הכנה, שולחים לתנור ומקבלים קציצות רכות ועסיסיות שמתאימות לצד סלט, טחינה או אורז.