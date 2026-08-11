בלי טיגון ובלי בלאגן: קציצות עוף וקישואים בתנור

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים שתהיה מצד אחד משביעה ומצד שני לא כבדה מדי, קציצות העוף והקישואים האלה הן פתרון מצוין. כמה דקות של הכנה, שולחים לתנור ומקבלים קציצות רכות ועסיסיות שמתאימות לצד סלט, טחינה או אורז.
מצרכים (כ-15 קציצות)
- 500 גרם עוף טחון
- 2 קישואים בינוניים
- 1 בצל קטן
- 1 ביצה
- 3 כפות פירורי לחם
- 2 שיני שום כתושות
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית כמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 2 כפות שמן זית
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מגררים את הקישואים והבצל וסוחטים היטב מנוזלים.
- מעבירים לקערה ומוסיפים את העוף הטחון, הביצה, פירורי הלחם, השום, הפטרוזיליה והתבלינים.
- מערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה.
- יוצרים קציצות בידיים מעט רטובות ומסדרים על התבנית.
- מברישים את הקציצות במעט שמן זית ואופים במשך כ-20 דקות.
- הופכים את הקציצות ואופים עוד כ-10 דקות, עד שהן זהובות והעוף עשוי לחלוטין. מגישים חם לצד סלט טרי וטחינה.
טיפ: אל תדלגו על סחיטת הקישואים. ככל שמוציאים מהם יותר נוזלים, הקציצות נשארות יציבות ומקבלות מרקם מוצלח יותר.