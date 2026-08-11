רום ברסלבסקי נגד הרב: "משכב זכר זה חטא גדול בתורה"

רום ברסלבסקי ( רום ברסלבסקי )

שורד השבי רום ברסלבסקי מתח היום (שלישי) ביקורת על הרב רפאל יונתן פולישוק, שערך השבוע את טקס החופה של הזמר והשחקן שחר טבוך ובן זוגו אמיר אהרון.

"אין לי בעיה עם גייז" בפוסט שפרסם ברשת X התייחס ברסלבסקי לטקס והבהיר כי הביקורת שלו מופנית כלפי הרב ולא כלפי הקהילה הגאה. "אין לי בעיה עם גייז. יש לי בעיה עם רבני צעצוע שמזלזלים ככה בתורה שלנו", כתב. בהמשך הוסיף: "לוקחים דבר טהור ועושים אותו מסחרה. בחיי, משה רבנו מתבייש במה שקורה פה בגלל ה'רב' העלוב הזה ומעשיו. תנו כבוד לתורה".

רום ברסלבסקי ( אורן בן חקון / פלאש90 )

הרב השיב: "אתה יכול לחלוק על דרכי"

פולישוק הגיב לדבריו של ברסלבסקי וכתב: "כואב מאד שבחרת להשתמש בכאלו מילים כלפיי. אתה יכול לחלוק על דרכי אבל אני פועל לשם שמיים ומתוך רצון לקרב אנשים לתורה".

ברסלבסקי לא חזר בו

תגובתו של פולישוק לא שינתה את עמדתו של ברסלבסקי, שהשיב לו: "אתה צריך להתבייש בעצמך, משכב זכר זה חטא גדול בתורה".