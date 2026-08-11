יוסי הפיל ( טלי תבלין )

בוקר יומולדת שמח ליוסי – הפיל שכל מבקר בספארי ברמת גן מכיר. עם משקל אדיר של כ-7 טונות וגובה של מעל 3.8 מטרים, יוסי אינו רק כוכב מקומי. הוא מחזיק בתואר הפיל הגדול ביותר בכל גני החיות בעולם, ובימים אלו הוא חוגג יום הולדת 52.

הממדים יוצאי הדופן של יוסי הם תוצאה של שילוב בין גנטיקה משפחתית איכותית לבין הגיל המופלג שלו. בניגוד למרבית היונקים, פילים זכרים ממשיכים לגדול לאורך כמעט כל חייהם. כשפיל זוכה להגיע לגיל 52 בסביבה מוגנת ומטופלת, התוצאה היא ענק אמיתי.

הפיל הראשון שנולד בישראל יוסי הוא בנה של בהטי, הפילה האפריקנית המבוגרת שהלכה לעולמה לאחרונה בגיל 65. בהטי הייתה דמות אייקונית בספארי במשך עשרות שנים, והובילה את העדר באצילות ובחוכמה. יוסי היה הפיל הראשון שנולד בישראל, והוא כיום הפיל הזכר המבוגר ביותר בגני החיות באירופה. שושלתה של בהטי מרשימה במיוחד – היא הותירה אחריה 52 צאצאים שתרמו רבות לגרעין הרבייה האירופאי. יוסי, כבנה הבכור והמפורסם, ממשיך את המורשת המשפחתית המיוחדת הזו. למה בטבע הפילים הולכים ונעשים קטנים? העיתוי של יום ההולדת של יוסי מושלם – ממש למחרת מציינים את יום הפיל הבינלאומי. זו הזדמנות מצוינת להסתכל על יוסי ולהבין מה קורה לקרובי המשפחה שלו בטבע. היינו מצפים שבטבע נראה עוד ענקים כמו יוסי, נכון? ובכן, בפועל נראה שקורה בדיוק ההפך: הפילים האפריקניים בטבע הולכים ונעשים קטנים יותר. הסיבה לכך היא טרגית. ציידים בלתי-חוקיים ממוקדים תמיד בפילים הגדולים והמבוגרים ביותר – בעלי החטים המרשימים ביותר. כשפרטים אלה נצדים לפני שהם מספיקים להתרבות, ובאופן כללי הפרטים המבוגרים נעלמים מהשטח, האוכלוסייה בטבע הופכת מורכבת בעיקר מפרטים צעירים וקטנים יותר.

יוסי הפיל חוגג יום הולדת ( טלי תבלין )

יוסי שלנו חי בסביבה בטוחה מציד, וממחיש את הפוטנציאל הטבעי המלא של הפיל האפריקני. הוא מקבל טיפול מסור מצוות המטפלים והווטרינרים בספארי, שדואגים לרווחתו ולבריאותו לאורך השנים.

חיים של פיל בספארי

לאורך השנים זכו הפילים בספארי לתנאי חיים משופרים ולהעשרה סביבתית מתמדת. לאחרונה הושלמו עבודות שדרוג מקיפות בחצר הפילים האסיאתיים, שכללו הוספת כ-30 משאיות של אדמת חמרה. הפילים משתמשים בחמרה באופן טבעי להגנה מפני השמש ולטיפול בעור – הם מרטיבים את האדמה, מורחים אותה על גופם, וכך מסייעים בשמירה על בריאות העור.

בנוסף, הפילים נהנים מפעילויות העשרה מגוונות. בעבר קיבלו כדורי רגל צבעוניים שעודדו סקרנות, תנועה ומשחק. הפילים רדפו אחרי הכדורים, דחפו אותם, גלגלו ובעטו – פעילות שמשלבת קואורדינציה בין הרגליים לחדק ומספקת חוויה חושית מסקרנת.

למרות השמחה ביום הולדתו - הוא גם חווה טרגדיה קשה. לפני כ-20 שנים, כשיוסי היה בן 33, הוא נהנה מיום אביבי בחצר הפילים יחד עם עוד שש פילות ושני פילים צעירים, כשלפתע יוסי נכנס לאמוק והתחיל לתקוף את הפילה עטרי, שהיתה הפילה הבוגרת ביותר (46) ומנהיגת העדר.

המטפלים פתחו את תאי הלינה של כל הפילים ברעש גדול, על מנת להסב את תשומת ליבו של יוסי לעניין, ואולי להצליח לעצור אותו, אך יוסי לא שם לב לעניין. הוא המשיך לנגוח את עטרי אל חומת החצר בחוזקה.

המבקרים בספארי היו בטוחים לחלוטין בזמן הזה, משום שהפילים מופרדים לחלוטין במפלס ובחומה, מאזור המבקרים. אך שאר הפילים היו מבוהלים ונסערים.

האירוע הקשה נגמר במותה של עטרי, שהיתה פילה אהובה מאוד. המטפלים של העדר, היו שבורי לב, משום שהם חשו שעברו ממש אירוע של אלימות במשפחה, כי היחסים בין המטפלים לפילים מאוד קרובים.

איך היום יוסי חי בספארי?

ככל הנראה הדבר קרה ליוסי משום שזאת היתה תקופת הייחום, בה הזכרים בטבע הופכים אלימים, אך לאורך כל חייו בספארי יוסי מעולם לא היה אלים בתקופה זו.

בכדי למנוע הישנות של המקרה, וכהסקת מסקנות הגיונית, בחרו בספארי להפריד את יוסי משאר הפילים ובנו לו חצר משלו.