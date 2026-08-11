הברית הים תיכונית: קפריסין מבקשת מישראל טנקי מרכבה

הברית המשולשת של מזרח הים התיכון מתאגדת סביב תעשיית הנשק הישראלית, לאחר שיוון הודיעה על הקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי בעזרת מערכות ישראליות, כעת קפריסין בוחרת להרחיב את ההתחמשות על ידי התעשיות הישראליות, ומכוונת לחמש את כוחותיה בטנקי מרכבה.

לאחר שמוקדם יותר השבוע ביקרה משלחת קפריסאית ביוון, ובחנה את ההצעה היוונית להעברת טנקי Leopard 1A5 (נמר) מהמשמר הלאומי היווני אל כוחותיה של קפריסין, כחלק ממאמץ אינטנסיבי של המדינה לתגבר את כוחותיה.

על פי גורמים מעורים בהצעה ומסקנות המשלחת, הטנקים שהוצגו לקפריסאים על ידי היוונים "לא עומדים בדרישות הטכנולוגיות, ולא יסופקו במועד הנדרש". גורמים במשרד הביטחון מסרו כי האפשרות העדיפה על קפריסין היא התחמשות כוללת בטנקי מרכבה ישראלים, ומעבר אליהם כמרכז כוחות השיריון שלה.

עוצבות השיריון הקפריסאיות מחזיקות היום בטנקים מתיישנים מימי המלחמה הקרה, רובם דגמי T-80 מייצור רוסי וותיק. גורמים ממשרד הביטחון הקפריסאי הביעו רצון לחדש את ציוד החיל באופן עומק, והסביר כי למרות שהטנקים הישראלים צפויים לקחת יותר זמן להשלמת ייצורם בעקבות הצרכים הישראלים במלחמה, הטנקים שהוצעו על ידי יוון לא מספיקים 'אפילו כפתרון ביניים'.