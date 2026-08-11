דיווח: 3 הרוגים מפגיעת טיל בליסטי של החות'ים בספינה בים האדום

החות'ים בתימן ( שאטרסטוק )

הסלמה חריגה בתקיפות: ברשת "אל-חדת" הסעודית דווח כעת (שלישי) כי החות'ים בתימן שיגרו טיל בליסטי לעבר ספינה מסחרית באזור מיצר באב אל-מנדב שבים האדום. לפי הדיווח, שלושה אנשי צוות נהרגו מפגיעת הטיל בספינה, ביניהם שני אזרחים פקיסטניים ואזרח אינדונזי.

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האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבחודש האחרון נרשמו סדרת תקריות באזור הים האדום הקשורות לחות'ים בתימן, כשבין היתר דווח על חטיפת ספינות ואיומים במצור ימי על מיצרי באב אל-מנדב. במקביל דווח על סדרה נרחבת של תקיפות מצד החות'ים נגד סעודיה, אשר כוונו בין היתר נגד מתקני הנפט הסעודים.

בשבוע שעבר דווח על שני תקיפות באזור הים האדום, ביניהם ספינה הודית שטבעה אחרי שנפגעה מטיל סמוך לחופי מוח'א שבתימן, ומכלית סעודית שהותקפה בטילים בליסטיים מול חופי העיר ינבוע. ההסלמה בתקיפות החלה אחרי שמשרד ההגנה הסעודי חשף כי אירח ישיבה חריגה של עשרות מדיניות מהאזור ומרחבי העולם, כחלק מיוזמה סעודית להקמת ברית כלל עולמית להבטחת חופש השיט העולמי והגנה על נתיבי סחר קריטיים כמו מיצרי הורמוז ובאב אל-מנדב מהפרעות.