בשורה מפתיעה מהוליווד: השחקן ג'ון האם, כוכב הסדרה המצליחה "מד מן", ואשתו השחקנית אנה אוסאולה עומדים להפוך להורים לראשונה. הזוג, שנישא ביוני 2023, נתפס בעדשת הפפרצי במהלך חופשה זוגית בהמפטונס, כאשר בטנה ההיריונית של אוסאולה לא הותירה מקום לספק.

הבשורה המשמחת מגיעה כשינוי כיוון דרמטי במיוחד עבור האם, בן 55, שבמשך שנים רבות הצהיר בפומבי כי הוא "אל-הורי" ושילדים פשוט אינם עבורו. השחקן שיתף בעבר כי הטראומה שחווה כשאיבד את אימו בילדות, לצד אורח חיים נהנתני, גרמו לו להאמין שאינו נועד להיות אבא לילדים.

סיפור אהבה שהחל על סט הצילומים

הרומן בין האם לאוסאולה החל ב-2015, כאשר השניים נפגשו לראשונה על סט הצילומים של פרק הסיום של "מד מן". זמן קצר לאחר ההיכרות, פירק האם את הזוגיות בת השני עשורים עם השחקנית ג'ניפר וסטפלדט, וב-2020 הפכו הוא ואוסאולה את הרומן לרשמי.

הזוג, שהפרש הגילאים ביניהם עומד על 17 שנים, שמר על פרטיותו לאורך השנים. כמעט שמונה שנים לאחר הפגישה הראשונה, הם נישאו בטקס אינטימי, ועתה הם מתכוננים לקבל את פניו של ילדם הראשון המשותף.

מ'אל-הורי' להורה לראשונה

השינוי בעמדתו של האם לגבי הורות מהווה נקודת מפנה משמעותית בחייו. במשך שנים, השחקן דיבר בגילוי לב על הסיבות שהובילו אותו להאמין שהוא לא מתאים להורות. אובדן אימו בגיל צעיר, יחד עם אורח חיים סוער, יצרו אצלו תחושה שהוא חסר את הכלים הנדרשים לגידול ילדים.

כעת, בגיל 55, נראה כי האם מצא את השלווה והביטחון הנדרשים כדי לפתוח פרק חדש בחייו. הזוג, שנראה מאושר ומרוצה בתמונות מההמפטונס, מתכונן לקראת השינוי הגדול שעומד להגיע לחייהם.