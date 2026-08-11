בלילה שבין רביעי לחמישי יגיעו לשיאו מטר המטאורים

ליל המטאורים ( צילום: נדב סלע )

זה קורה בלילה שבין רביעי לחמישי אור לראש חודש אלול. בין ל' אב לראש חודש אלול 12-13.8. אז יגיע לשיאו מטר המטאורים של הקיץ (הפרסאידים) כשהיתרון הגדול השנה הוא שהמטר נופל בדיוק על מולד הירח.

מכיוון שאין ירח נראה בשמיים, החושך כמעט מוחלט ואפשר לראות את המטאורים בצורה נקייה וברורה הרבה יותר. אגב. השעות הכי טובות לצפייה הן מחצות ועד לפנות בוקר (1:00-4:00). אז כדי להיערך ללינת לילה.

תצפית מרהיבה על שביל החלב ( אלון צנגוט, באדיבות רט"ג )

אנשי רשות הטבע ממליצים על חניוני הלילה שלהם בהר הנגב כמו:

בדרום

חניון לילה הר כיפה (מאד חשוך ורחוק)

חניון לילה הר ארדון

חניון בארות

חניון מצפה המכתש הקטן

בצפון - מומלץ לצפות בגולן בהר שיפון או בג’ובה הגדולה ליד מושב אודם.

אם אתם כבר ההר הנגב

בהר הנגב, הרחק מזיהום אור ובתנאים שמאפשרים צפייה מצוינת בשמי הלילה, יהפכו ימי השיא של המטר להזדמנות לצאת לתצפיות כוכבים במוקדים שונים ברחבי המרחב. בין האירועים הבולטים, "כוכבים נופלים בחמוקי ניצנה", שישלב טיול קצר בנוף המדברי עם תצפית מודרכת תחת שמי הלילה.

לצד אירועי הכוכבים, גם השנה יתקיימו פעילויות במסגרת "דרך האוהלים", שמציעה מפגש קרוב עם אנשי המדבר, אורחות החיים המקומיים והמסורות של המרחב. בין הפעילויות, מפגש עם רועה ועדרו בחאן נחל חווה, הכולל יציאה עם העדר בשעת בין ערביים וסיום סביב המדורה עם תה וקפה; ערב ליבה במדורה עם אפיית לחמי ליבה ופיתות על הסאג'; טחינת קמח ואפיית פיתה מסורתית באוהל האירוח של מוחמד חריינק; וגששות מדברית עם סאלם אבו בלייא, רועה צאן וגשש מקצועי, שילמד את המשתתפים לזהות עקבות ולהכיר את בעלי החיים של המדבר דרך הסימנים שהם משאירים אחריהם.

לצד האירועים הגדולים יתקיימו גם שורה של פעילויות ערב ולילה קלאסיות של הקיץ בהר הנגב: סיור עששיות במצפה רביבים בין המבנים ההיסטוריים של האתר, סיורי עקרבים זוהרים בנחל חצץ ובחניון הרועה, סיור "עקרבים, עטלפים וכוכבים" בקיבוץ רביבים, טיולי עששיות וכוכבים בניצנה, וכן טיולי שקיעה על איזי ריידר בקדש ברנע הכולל נסיעה עצמית על כלי שטח חשמליים מול המרחבים של שמורת שונרא עגור, בשעה שבה האור מתרכך והמדבר משנה צבע.

בערבה התיכונה שיא מטר המטאורים יתרחש בליל חמישי ה- 13.8 לכבודו יתקיים אירוע תצפית מושקע וייחודי, במסגרתו אלון גולדשטיין ורותם רגב – מדריכי אסטרונומיה בכירים תושבי הערבה התיכונה יקיימו בהדרכתם הפנינג צפייה במטר הפרסאידים של הקיץ.

כאמור השנה יתרחש מטר הפרסאידים בלילה ללא ירח, עם תנאי צפייה נוחים, האירוע ייערך באתר תצפית מיוחד באזור צוקים- חשוך ושקט עם אווירת מדבר ייחודית, הנגיש לכל רכב. במהלך הערב ייערכו תצפיות כוכבים מודרכות, צפייה בגרמי שמיים מרוחקים באמצעות טלסקופים מתקדמים, וגם צפיה עצמאית במטאורים. בתצפית גם פינת מדורה עם שתיה חמה ומטעמים.

חניון לילה בגן הלאומי נחל ממשית ( ערן היימס, רט"ג )

עוד באותו נושא תיעוד מרהיב: מטר מטאורים בשמי הדרום חדשות סרוגים

עוד בין האירועים:

סיור אל חיות המדבר הליליות, סדנאות מיומנויות קדומות ועוד

'סיאל-מרכז מלאכות מדבר'- בן ואורן פריטל, אחים ממושב עידן, מנחי מיומנויות קדומות להתמקצעות במדבר, אנשי טבע ושטח וותיקים יקיימו מגוון סיורים אקו-מדבריים לכל המשפחה.

בעקבות הלילה, סיור גששות וחיות הבר- היכרות עם חיי הלילה המסתוריים של חיות המדבר, יציאה ושוטטות בשעות הלילה הנעימות, מחפשים יחד עקרבים בעזרת פנסי UV, גישוש אחר עקבות וסימני בעלי החיים, בליווי הסברים וסיפורי המקום.

סדנאות מלאכות קדומות - בסדנאות חוזרים בזמן לתקופת אבותינו במדבר דרך פעילויות של הדלקת אש קדומה בשטח ללא אמצעים מודרניים, פיסול בחימר טבעי, סיתות באבן צור, גילוף בעץ ועוד.