נתניהו הכריע: הדר מוכתר חושפת את הטראומה מהבחירות

הדר מוכתר בראיון ( צילום: סרוגים )

רגע לפני שהתברר כי לא תקבל מראש הממשלה בנימין נתניהו את קיצור הפז"ם שיאפשר לה להתמודד בפריימריז בליכוד, הדר מוכתר ישבה לריאיון לסרוגים. היא עוד הייתה אופטימית, אבל גם הודתה שהיא מפחדת מאוד מהאפשרות שהדרך תיעצר.

מאז כבר הגיעה ההכרעה: נתניהו אישר את קיצור הפז"ם לסגן השר אלמוג כהן, אך מוכתר לא קיבלה אישור דומה - וכעת היא לא תוכל להתמודד בפריימריז הקרובים. בריאיון, שנערך לפני ההחלטה, היא דיברה על הכול: מה היא חושבת שהיא יכולה להביא לנתניהו, הטענות שחברי כנסת ושרים בליכוד מתנכלים לה, ההצעות שקיבלה ממפלגות אחרות, המחיר ששילמה אחרי הבחירות הקודמות - וגם הלילה שבו מצאה את עצמה בוכה לתוך הכרית. צפו בראיון של הדר מוכתר לסרוגים

"אני יכולה להשלים לנתניהו 61"

מוכתר הייתה משוכנעת שיש לה קלף משמעותי בידיים: הצעירים. לטענתה, בעוד הפוליטיקאים הוותיקים מתקשים להגיע לדור שצורך את החדשות שלו בטיקטוק ובאינסטגרם, היא כבר נמצאת שם.

"אני יכולה להביא שני מנדטים לליכוד. שני מנדטים של חבר'ה צעירים", הצהירה. "אני יכולה להביא לראש הממשלה נתניהו שני מנדטים של חבר'ה צעירים. אני יכולה להשלים לו 61. אני יכולה להגדיל את הגוש".

כשנשאלה אם נתניהו מבין את הכוח שהיא טוענת שיש לה, השיבה: "אני חושבת שנתניהו מבין את זה היטב". כשנשאלה מיד לאחר מכן "אז איפה קיצור הפז"ם?", הסבירה כי בליכוד מופעלים לחצים רבים, אך הדגישה שהיא ממשיכה לסמוך על ראש הממשלה.

"אני לא מתחנפת לנתניהו"

בדיוק בנקודה הזו עלתה גם הטענה שמלווה אותה בתקופה האחרונה: האם התמיכה הפומבית שלה בנתניהו, בזמן שהיא זקוקה לאישורו כדי להתמודד, היא למעשה ניסיון להתחנף אליו?

מוכתר דחתה את הדברים. לדבריה, כל מי שאומר "מילה אחת טובה על ביבי בתקשורת" זוכה מיד לכינויים "שופר" ו"מתחנף".

"אני גאה בנתניהו ואני אמשיך לפרגן לו", אמרה. "זה המנהיג שבחרנו ואנחנו עומדים מאחוריו". לדבריה, ההערכה שלה לראש הממשלה אינה תלויה בשאלה אם יעניק לה את קיצור הפז״ם.

כעת, לאחר שהקיצור לא ניתן לה, הדברים האלה עומדים למבחן גם במציאות.

"חברי כנסת ושרים - היו פעמים שהרגשתי מאוד לבד"

אחד החלקים המסקרנים בריאיון הגיע כשמוכתר דיברה על היחס שהיא מקבלת דווקא מתוך הליכוד. לדבריה, אחרי שנה שבה עברה בין סניפים ומתפקדים ברחבי הארץ, היא מרגישה שהשטח הליכודי אוהב אותה - אבל ככל שעולים בדרגים, התמונה משתנה.

כשנשאלה אם היא מרגישה שיש חברי כנסת או שרים שמתנכלים אליה מאחורי הקלעים, השיבה בחיוב. היא קישרה זאת גם לגיל שלה ולדרך הלא שגרתית שבה היא פועלת ברשתות החברתיות. "היו לא מעט פעמים שהרגשתי ככה מאוד מאוד לבד", סיפרה. לצד זאת, היא הבהירה שיש גם גורמים בתוך המפלגה שתומכים בה, אך סירבה לחשוף את שמותיהם.

קיבלה הצעות ממפלגות אחרות

ומה לגבי האפשרות לעבור למפלגה אחרת? מוכתר חשפה כי היא אכן מקבלת הצעות.

"אני יכולה להגיד לך שאני מקבלת הצעות", אמרה, אך לא חשפה ממי. למרות זאת, היא התעקשה כי המקום שלה נמצא בליכוד: "אני בליכוד, ואני גאה להיות בליכוד".

גם כשנשאלה על איתמר בן גביר ועוצמה יהודית, מוכתר לא הסתירה את החיבה. היא הגדירה את בן גביר כחבר טוב ואמרה שהיא אוהבת ותומכת בו, אך הבהירה: "אני בליכוד... לא רוצה שריון באף מפלגה. אני מבקשת בסך הכול לקבל קיצור פז״ם כדי להתמודד".

"יום אחרי הבחירות אף אחד לא התקשר אליי"

אבל מאחורי השאיפות הפוליטיות הגדולות, מוכתר חשפה גם צד הרבה יותר אישי.

היא סיפרה כי ערב קודם, בזמן שהלכה בסרונה מרקט, אדם שחלף על פניה צעק לעברה קללה. לדבריה, בתקופת קמפיין היא מסוגלת לספוג את הדברים - אבל מה שמפחיד אותה באמת הוא דווקא היום שאחרי.

מוכתר חזרה לבחירות שבהן התמודדה עם מפלגת "צעירים בוערים" וסיפרה לראשונה כי ביום שאחרי התוצאה אף אחד לא התקשר אליה.

"אני לא אשכח שבבחירות הקודמות... יום אחרי הבחירות אף אחד לא התקשר אליי", סיפרה. "אני זוכרת את עצמי במיטה, לבד, עם עיניים נפוחות מהלילה שלפני... ולא קיבלתי אפילו לא טלפון אחד".

לדבריה, אותה חוויה עדיין מלווה אותה. "אני מאוד מפחדת מהיום של אחרי. כי הייתי שם, עברתי את זה", הודתה. "לקח לי איזה שנתיים להתאושש. מהבחירות הקודמות לקח לי שנתיים".

"הרבה בכי לתוך הכרית"

הלחץ סביב ההחלטה של נתניהו הגיע לשיא בלילה שלפני הריאיון. מוכתר סיפרה כי כמעט לא הצליחה לישון, כשהמחשבה שהיא עלולה לא לקבל אפילו את האפשרות להתמודד לא נתנה לה מנוחה.

"זה לילה שאתה בוכה לתוך הכרית", סיפרה. "אתה לבד. וזו תחושה מאוד מאוד קשה. כאילו רגע, תנו לי לפחות להוכיח את עצמי".

בהמשך הודתה: "אני לא אומרת דברים כאלה, אבל היה לי לא פשוט. הרבה בכי לתוך הכרית". לדבריה, היא ישנה כשעתיים בלבד והגדירה את הימים האלה כ"גורליים" וככאלה שיכולים "להכריע את החיים שלי".

הדר מוכתר בכנסת ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

"אין לי חברים מחוץ לפוליטיקה"

אולי אחד הגילויים המפתיעים בריאיון הגיע דווקא כשהשיחה התרחקה מהפריימריז. מוכתר הודתה כי הפוליטיקה תופסת מקום כל כך גדול בחייה, עד שכמעט כל המעגל החברתי שלה נמצא בתוכה. "אם תגידי לי, לכי תשבי לקפה עכשיו עם חברה שהיא לא מהפוליטיקה - אין לי ממש", הודתה. "אין לי חברים מחוץ לעולם הזה".

לדבריה, היא אפילו לא מרגישה שחסר לה הניתוק. "חסר לי דווקא כשאין לי פוליטיקה", אמרה והוסיפה כי התקופה בצבא, שבה לא יכלה לעסוק בפוליטיקה ולהתבטא בחופשיות, הייתה עבורה קשה אפילו יותר מהימים המתוחים שהיא עוברת עכשיו.

"אני לא אוותר אף פעם על החלום"

ובכל זאת, גם כשהוצבה בפניה האפשרות שלא תצליח הפעם, מוכתר לא הצליחה לדמיין את עצמה מוותרת.

"אני לא אפסיק לנסות, כי זה אני", אמרה. "אני לא אוותר אף פעם על החלום". גם כשנשאלה אם תהיה מוכנה לעבור את כל המסלול הזה שוב, למרות המחיר ששילמה בפעם הקודמת, הודתה שהתשובה כנראה חיובית.

עכשיו, אחרי ימים של המתנה, הגיעה התשובה שממנה חששה. נתניהו העניק את קיצור הפז"ם לאלמוג כהן - אך לא למוכתר. לפחות בפריימריז הקרובים, החלום שלה להיכנס לרשימת הליכוד יצטרך לחכות.