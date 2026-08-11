כתב חדשות 12 מחפש אהבה: "רווקות יקרות"

כתב חדשות 12, גלעד שלמור, מורגל בדיווחים על אירועים סוערים וחדשות מרכזיות, אך הסטורי שהעלה לאחרונה לאינסטגרם תפס את מעריציו ועוקביו בהפתעה גמורה – כשהפך לרגע לשדכן במשרה מלאה.

הכל התחיל כשטעות תיוג קטנה בסטורי קודם הובילה את שלמור לפרסם הבהרה, אלא שבמקום להסתפק בהתנצלות סטנדרטית, הוא ניצל את הבמה כדי להרים לעורך הווידאו שלצידו.

"רווקות יקרות," פתח שלמור את הפנייה הדרמטית. "בסטורי הקודם תייגתי בתיוג שגוי את עורך הווידאו חן לוטקין. חוץ מלערוך ולריב איתי הוא יודע לבשל, לרקוד, להתאים צבעים בלבוש ובאופן כללי להיות מאוד חמוד וסימפטי. מומלץ בחום."

לפי ההמלצה החמה של כתב החדשות, הרווקות שיפנו לחן יזכו לא רק באיש מקצוע מוכשר, אלא בפרטנר לחיים שמחזיק בשלל כישורים יוצאי דופן.

האם השידוך של חדשות 12 ישא פירות? נראה כי כעת הכדור נמצא בידיים של העוקבות.