חזה עוף מוקפץ ( Gemini אילוסטרציה )

כשהשעון מתקתק לקראת ארוחת הערב והמקרר נראה כמעט ריק, דווקא אז נולד המתכון הזה. מוקפץ חזה עוף וירקות בסגנון אסייתי שמוכן תוך 15-20 דקות בלבד, עם מינימום מרכיבים ומקסימום טעם. בלי תכנון מראש, בלי התעסקות מיוחדת – רק מחבת אחת, אש גבוהה ורוטב פשוט שהופך את הכל למנה מושלמת.

הסוד של המנה טמון בשיטת ההקפצה המהירה שמשאירה את הירקות פריכים והעוף עסיסי, ובשילוב הטעמים האסייתי שמאזן בין מתיקות לעומק של רוטב סויה. זו בדיוק הארוחה שמתאימה לימי חול עמוסים, כשרוצים משהו בריא ומזין אבל אין כוח להתעסק. המצרכים שצריך (ל-2 מנות) לחלבון והירקות: 300 גרם חזה עוף חתוך לרצועות דקות

פלפל אדום אחד, חתוך לרצועות

קישוא או זוקיני אחד, פרוס לחצי ירח

גזר אחד, חתוך לגפרורים או קלוף בסכין קלפנית

2-3 כוסות פרחי ברוקולי (טרי או מופשר)

2 שיני שום כתושות

כפית ג'ינג'ר מגורר (לא חובה, אבל משדרג)

כף שמן לטיגון לרוטב המושלם: 3 כפות רוטב סויה

כף סילאן או דבש

כף רוטב טריאקי או צ'ילי מתוק

כפית שמן שומשום (לשדרוג) שלבי ההכנה המהירים הכנת הרוטב: בקערית קטנה מערבבים את כל מצרכי הרוטב – רוטב סויה, סילאן, רוטב טריאקי ושמן שומשום – עד לקבלת תערובת אחידה. את זה כדאי להכין מראש כדי שיהיה מוכן ברגע הנכון. צריבת העוף: מחממים מחבת רחבה או ווק עם כף שמן על אש גבוהה. כשהשמן חם, מוסיפים את רצועות חזה העוף ומקפיצים 3-4 דקות תוך כדי ערבוב, עד שהן משנות צבע וכמעט מוכנות. חשוב לא לייבש – העוף ימשיך להתבשל בהמשך. מוציאים את העוף לצלחת בצד.

מוקפץ ( צילום: AI )

הקפצת הירקות: באותה מחבת, מוסיפים מעט שמן נוסף אם צריך, ומטגנים את השום והג'ינג'ר כחצי דקה עד שמשתחרר הריח. מוסיפים את כל הירקות – גזר, פלפל, קישוא וברוקולי – ומקפיצים על אש גבוהה כ-4-5 דקות. הירקות צריכים להתרכך מעט אך להישאר פריכים ולא להתבשל יתר על המידה.

איחוד המנה: מחזירים את העוף למחבת, שופכים את הרוטב המוכן ומערבבים הכל יחד במשך 1-2 דקות. הרוטב יצטמצם מעט ויצפה את העוף והירקות בגלזורה מבריקה ומושכת.

הגשה: מומלץ להגיש את המוקפץ מעל אורז לבן מאודה, אטריות אסייתיות, או פשוט ככה ישר מהמחבת למי שמעדיף ארוחה קלה יותר. אפשר לפזר מעל מעט שומשום קלוי או בצל ירוק קצוץ לעיטור ולטעם נוסף.

טיפים להצלחה

המפתח למוקפץ מושלם הוא אש גבוהה ועבודה מהירה. אל תגדשו את המחבת – אם יש יותר מדי מרכיבים, הם יתבשלו במקום להיצרב. אפשר להכין את המנה גם עם ירקות אחרים שיש לכם במקרר – תירס, שעועית ירוקה או פטריות יתאימו מצוין.

אם אתם אוהבים חריף, הוסיפו מעט פלפל צ'ילי קצוץ או רוטב צ'ילי נוסף לרוטב. ולמי שמחפש גרסה עוד יותר מהירה, אפשר להשתמש בלקט ירקות קפואים למוקפץ – זה חוסך זמן חיתוך ועובד נהדר.

בתיאבון!