הבן של ביידן: ישראל שתלה חומר פדופילי במחשב שלי

האנטר ביידן, בנו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, התראיין לתוכנית הפודקאסט של משפיען הימין העמוק והאנטי-ישראלי, טאקר קרלסון. בראיון האשים האנטר כי ישראל אחראית לחומרים המפלילים והפליליים שמדווח שנתפסו במחשבו, ביניהם גם תוכן פדופילי על פי טענות.

במהלך הראיון, שטח ביידן הבן את גרסתו לצרותיו הפליליות הרבות וארוכות השנים, ביניהן התמכרות קשה לסמים קוקאין וקראק ומספר מעצרים תחת ההשפעה, עבירות החזקת ורכישת נשק, וחקירות מעמיקות שבוצעו אל תוך מחשב שהשאיר בשוגג במעבדת תיקונים ללא תשלום והועבר לחקירת FBI, בו על הטענות זוהו חומרים חשודים ומפלילים.

בין היתר התייחס לחשדות שעלו לקשרים זרים לא נאותים והטבות כלכליות, מחקירה שבוצעה בתוכנו של מחשב נייד בבעלותו, דווח כי מסמכים רבים נחשפו שהועלו חשד בקשר לעסקיו של ביידן הבן באוקראינה, כאשר בנוסף לכך דווח כי חומר פורנוגרפי בעל אופן פדופילי אותר ברשותו.

כעת, בנו של הנשיא לשעבר, מאשים את לא אחרת מאשר ישראל, בשתילת אותם חומרים פדופיליים במחשבו, והדהוד הפרטים לתקשורת, בשיתוף פעולה מלאה וסיוע של המשפיען האנטישמי קרלסון.

במופע הזוי ביותר, התיישב בנו של הנשיא לשעבר, והאשים כי ישראל קשורה באופן ישיר בהאשמות בקשר להחזקת חומר פדופילי במחשבו האישי: "אין שום דרך שכל המידע הזה הגיע מהמחשב שלי, הם פרצו למחשב שלי דרך הענן, אין לי הוכחה דיגיטלית שהם עשו את זה, שזה היה המוסד אבל יש לזה צדדים ברורים, יש לזה צד של נתניהו וישראל".