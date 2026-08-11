קבוצת ווטסאפ ( שאטרסטוק )

בתום שנה וחצי של דיונים אינטנסיביים שהובילה הסתדרות המורים מול משרד החינוך, פורסם חוזר מנכ״ל מיוחד המסדיר את דרכי התקשורת בין הורים לעובדי הוראה. מטרת המהלך למנוע את תופעת הפניות התכופות של הורים לאנשי החינוך בזמנם הפנוי ואף בשעות הלילה המאוחרות, בחופשות משפחתיות ובסופי שבוע.

בית ספר - אילוסטרציה ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ערוצי תקשורת מוגדרים

החוזר החדש קובע כי הקשר החשוב וההכרחי בין הורים למורים בכל המסגרות חייב להתקיים תוך שמירה על גבולות מקצועיים וכיבוד זמנם הפרטי. על פי הסיכום שהושג, התקשורת תתקיים מעתה אך ורק באמצעות ערוצים מוגדרים שיקבע בית הספר בהסכמת הצוות המקצועי וההורים כאחד.

מזכ״לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, בירכה על המהלך: ״זהו הישג חסר תקדים. עובדי ההוראה אינם מוקד שירות, יש להם משפחות וזכות בסיסית לזמן פנוי. הקשר עם ההורים חייב להתבסס על כבוד הדדי, הכולל גם את כיבוד זמנם וגבולותיהם״.

חיזוק המעמד המקצועי

בן דויד הודתה לשר החינוך יואב קיש ולדרג המקצועי במשרד החינוך שהיו שותפים לגיבוש ההסדרה, והוסיפה כי הסתדרות המורים מדגישה שהשמירה על כבודם, זכויותיהם ומעמדם המקצועי של הצוותים החינוכיים אינה רק חובה כלפיהם, אלא תנאי הכרחי ויסודי לבניית מערכת חינוך חזקה, איכותית ומתקדמת בישראל.