הושלם תרגיל ראשון של גדוד המילואים החרדי

הישג בצה"ל: גדוד המילואים הראשון בחטיבת החשמונאים, גדוד 'שמעון' (1200), השלים במהלך השבוע שעבר תרגיל גדודי ברמת הגולן לראשונה - ובכך סיים את הקמתו הרשמית ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית. במסגרת התרגיל, הכוחות תרגלו לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי.

גדוד שמעון הוא גדוד המילואים הראשון של החטיבה, והוא מורכב מבוגרי מסלול שלב ב' אשר התגייסו למילואים, לאחר שקיבלו פטור משירות בעבר, וממשרתים חרדים מסגרות אחרות בצבא. במסגרת ההכשרה המתגייסים עברו הכשרת לוחמה מלאה ומותאמת לאורח החיים החרדי בבא"ח חשמונאים ובהמשך הגדוד יקלוט גם את בוגרי מסלול הסדיר של החטיבה.