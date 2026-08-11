צפו בתיעוד: כך נראה פינוי המוקשים בגבול ירדן

פינוי המוקשים בגבול ירדן ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

מנהלת גבולות ותפר והרשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ) במשרד הביטחון החלו בעבודות לפינוי שדות מוקשים בשטחים נרחבים במרחב המזרחי. זאת במטרה לאפשר את הרחבת העבודות להקמת מכשול ביטחוני בגבול עם ירדן, שמתבצעות במקביל לאורך עשרות קילומטרים. צפו בתיעוד:

למעלה מ-60 כלי צמ״ה וכ-120 מפנות ומפני מוקשים פועלים בארבעה מקטעים לאורך תוואי המכשול. העבודות כוללות פינוי מוקשים, נפלים ותחמושת שלא התפוצצה. הן מתבצעות בתנאי שטח מורכבים, הכוללים אזורים הרריים, ערוצי נחלים ותנאי שטח קשים לגישה ובאזור בעל רגישות ביטחונית גבוהה. הפעילות מתבצעת בתיאום רציף עם גורמי הביטחון ובהתאם למציאות המבצעית המשתנה.

הפעילות בגבול ירדן ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

במשרד הביטחון הסבירו כי העבודות הן חלק מיישום אסטרטגיית משרד הביטחון לחיזוק האחיזה הביטחונית והאסטרטגית במרחב המזרחי, שמובילים שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם. את פרויקט הקמת המכשול המזרחי מוביל ראש מנהלת גבולות ותפר, אלוף ערן אופיר, יחד עם אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון ופיקוד המרכז בצה״ל.