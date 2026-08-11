אחרי האולטימטום בליכוד: אילוז הגיש התפטרות

דן אילוז ואביגדור ליברמן ( צילום: מפלגת ישראל ביתנו )

ימים בודדים לאחר שחשף במפתיע שילוב כוחות עם מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת היוצא, דן אילוז, הגיש כעת מכתב התפטרות ויעזוב רשמית את שורות סיעת הליכוד וכנסת ישראל.

ההתפטרות תיכנס לתוקף תוך 48 שעות, ובעקבותיה ייכנס אל שורות הליכוד שבתאי קטש, שיחליף את כהונתו של אילוז. התפטרותו של אילוז מגיעה לאחר אולטימטום שהוטל על חבר הכנסת היוצא מטעם מפלגת הליכוד, בו נדרש להתפטר לאלתר מהכנסת או להסתכן בהכרזה כעריק.

מכתב ההתפטרות מהכנסת ( צילום: תקשורת יו״ר הכנסת )

אילוז תיאר את כהונתו בכנסת כ: "אחת התקופות הקשות שידעה המדינה" והסביר כי "הוביל בה מאבקים ציוניים, לאומיים וליברליים", לדבריו "גם כשהלחץ היה עצום".

בנוסף לדבריו במכתב ההתפטרות, הודיע אילוז רגע אחרי הגשת המכתב: "עם הצטרפותי לישראל ביתנו, הגשתי את מכתב ההתפטרות שלי מהכנסת על מנת להחזיר את המנדט לסיעת הליכוד.

אני מחויב לכל קווי היסוד של ישראל ביתנו, ביניהם: גיוס לכולם ומאבק בהשתמטות, כלכלה חופשית ומלחמה ביוקר המחייה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, חיה ותן לחיות בנושאי דת ומדינה, תיקון מערכת המשפט במסגרת כינון חוקה לישראל,והכרעת האויב בכל הזירות".

וטען כי חסם סיכוי לחקיקת חוקי הגיוס לחרדים: "לעיתוי ההתפטרות שלי הייתה משמעות. אילו הייתי מתפטר קודם, במקומי היה נכנס לכנסת ח״כ חרדי מטעם הליכוד, שהיה מוסיף קול נוסף לחוקי ההשתמטות שקידמו נתניהו, גולדקנופף ודרעי.

כל עוד כיהנתי בכנסת, פעלתי כדי לבלום את החקיקה הזאת, שנוגדת את ערכי הליכוד המוצהרים, ולעמוד על העקרונות שבהם אני מאמין. עקרונות שהליכוד הבטיח לשמור אבל כנראה לא הבטיח לקיים".

וקבע לבסוף: "נתניהו כשל ולא לקח אחריות. הוא חייב ללכת הביתה.אני קורא לאנשי הימין הציוני והליברלי - מקומנו כבר מזמן לא בליכוד שאיבד את דרכו, אלא בישראל ביתנו".