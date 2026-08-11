הבקשה של נתניהו לשריון כ"ץ: "נוכח מצב ביטחוני חריג"

נתניהו וכ"ץ, ארכיון ( שיר תורם/פלאש 90 )

שעות לאחר ההודעה הלילית של הליכוד על השיריון של שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשימת המפלגה לכנסת, כעת (שלישי) נחשף הנוסח המלא של בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו למהלך שעורר זעם רב במפלגה.

בפנייתו לבית הדין נטען כי הבקשה לשיריון מגיעה "נוכח העובדה ששר הביטחון עסוק כל כולו בעניינים בטחוניים, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרש בשלב זה". בית הדין התבקש "לאפשר לראש הממשלה לשבץ את שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשימת הליכוד במקום שראש הממשלה יראה לנכון, וזאת ללא צורך להתמודד בבחירות המקדימות על מנת שיוכל לעסוק בתפקידו".

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"אין ספק שאין מדובר בגריעת מקום נוסף מהרשימה הנבחרת, ואין ספק שגם ללא קמפיין שר הביטחון ייבחר לרשימה במקום גבוה" נכתב. "אבל בעת הזו נדרש שגם במסגרת הדירוג בצמרת הרשימה, לא יהיה הוגן לדרוש משר הביטחון להקדיש מעיתותיו לקמפיין בחירות אישי".