מעל אלף קילו: שני חשודים נעצרו לאחר שגנבו אבטיחים

לוחמי זרוע היישובים של מג״ב חוף עצרו בשבוע שעבר שני חשודים, אשר נתפסו בזמן שהם גונבים אבטיחים ומעמיסים אותם לרכבים. הבוקר (שלישי) הוגשו נגדם כתבי אישום.
האירוע התרחש בשבוע שעבר, כאשר השוטרים הוקפצו לשטח חקלאי סמוך לעין המפרץ בעקבות דיווח שהתקבל מחקלאי, שעדכן כי חשודים פלשו לשטחו עם עדר כבשים גדול, תוך גרימת נזק משמעותי לגידולים החקלאיים. עם הגעת הכוחות למקום, הקימו הלוחמים תצפית לעבר השטח - וזיהו שני חשודים כשהם קוטפים אבטיחים ומעמיסים אותם לרכב, כאשר עדר של כ-300 כבשים שהובא למקום על ידי אחד החשודים נמצא בתוך השטח החקלאי.
הלוחמים הגיעו אל החשודים ועצרו את השניים על חם. בבדיקת הרכב איתרו כמות גדולה של אבטיחים שעל פי החשד נגנבו מהשטח החקלאי. בשקילה שבוצעה בשלב מאוחר יותר התברר כי משקלם הכולל של האבטיחים שנגנבו עמד על 1,014.5 ק"ג.
מבדיקת זהותם עלה כי אחד מהחשודים הוא שוהה בלתי חוקי, תושב השטחים, ואילו החשוד השני חשוד בהעסקתו ובהסעתו של השוהה הבלתי חוקי, וכן בפלישה לשטח החקלאי עם עדר הכבשים, בגרימת נזק לתוצרת החקלאית ובגניבתה.
על פי הערכה ראשונית, הנזק שנגרם לגידולים החקלאיים נאמד באלפי שקלים. לבעל העדר נרשם דו"ח מנהלי בסך 150 אלף ש"ח בגין פלישת העדר לשטח החקלאי, והרכב ששימש על פי החשד לביצוע העבירות נתפס.
שני החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מג״ב חוף ובסיומה נעצרו. כאמור, הבוקר, עם סיום החקירה, הוגשו נגד שני החשודים כתבי אישום בגין העבירות המיוחסות להם.