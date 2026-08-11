מעל אלף קילו: שני חשודים נעצרו לאחר שגנבו אבטיחים

האבטיחים שנתפסו ( דוברות המשטרה )

לוחמי זרוע היישובים של מג״ב חוף עצרו בשבוע שעבר שני חשודים, אשר נתפסו בזמן שהם גונבים אבטיחים ומעמיסים אותם לרכבים. הבוקר (שלישי) הוגשו נגדם כתבי אישום.

האירוע התרחש בשבוע שעבר, כאשר השוטרים הוקפצו לשטח חקלאי סמוך לעין המפרץ בעקבות דיווח שהתקבל מחקלאי, שעדכן כי חשודים פלשו לשטחו עם עדר כבשים גדול, תוך גרימת נזק משמעותי לגידולים החקלאיים. עם הגעת הכוחות למקום, הקימו הלוחמים תצפית לעבר השטח - וזיהו שני חשודים כשהם קוטפים אבטיחים ומעמיסים אותם לרכב, כאשר עדר של כ-300 כבשים שהובא למקום על ידי אחד החשודים נמצא בתוך השטח החקלאי.

העדר שפלש לשטח ( צילום: דוברות המשטרה )

הלוחמים הגיעו אל החשודים ועצרו את השניים על חם. בבדיקת הרכב איתרו כמות גדולה של אבטיחים שעל פי החשד נגנבו מהשטח החקלאי. בשקילה שבוצעה בשלב מאוחר יותר התברר כי משקלם הכולל של האבטיחים שנגנבו עמד על 1,014.5 ק"ג.