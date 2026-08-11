בן כספית לא מצליח להירגע: כוכב ערוץ 12 מצטרף לליכוד

הודעת תנועת הליכוד על שריונו של איש העסקים וההייטק אורן דוברונסקי ברשימת המפלגה לכנסת ממשיכה לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית והתקשורתית. כעת מצטרף למבקרים העיתונאי והמגיש בן כספית, שפרסם עקיצה חריפה נגד המהלך של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אז אחרי הניסיונות להביא מישהו מליגת העל, נניח כמו גבי אשכנזי, יובל שטייניץ, רון דרמר וכאלה, ואחרי שכולם סירבו, המשוריין הראשון של נתניהו הוא אורן דוברונסקי", כתב כספית.

כספית המשיך וניתח בציניות את קורות החיים של המועמד החדש: "אורן מי? סקרתי עכשיו את הביוגרפיה שלו. הקים חברת הייטק מצליחה, העביר אותה למנהטן, ירד מהארץ, התחתן עם גויה (שהתגיירה) במסעדה סינית, עשה לא מעט כסף ואת עיקר תהילתו ופרסומו המקומיים קנה בתכנית הטלוויזיה 'הכרישים', בערוץ 12".

את דבריו חתם כספית בתהייה לגבי היחס של הליכוד לכלי התקשורת: "ערוץ 12? תגידו, ליכוד, אתם לא מחרימים את הערוץ הזה? זה לא 'אל ג'זירה'? זה לא תבהלה? ממתי הפך הערוץ המשוקץ לבנק המשוריינים של מפלגת השלטון?".