הסורים מודיעים: משלחת לפירוק הגרעין תגיע תוך ימים

המשטר הסורי הודיע כעת רשמית כי בהתאם לדיווחים קודמים, זרועות המשטר אכן הגיעו להסכמות עם סבא"א (הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית) בקשר לתשתיות הגרעין הקיימות במדינה, ועדכנו כי צוות מטעם הסכונות יגיע להתחיל את התהליך תוך ימים.

באיגרת הרשמית שפורסמה על ידי משרד החוץ הסורי, מאשר המשטר כי הוא מחויב לעבודה צמודה עם סבא"א בשיתוף עם ארה"ב, ומה שתיארו כ'מדינות ידידותיות' באזור, על מנת לעמוד בתנאי הפעילות של הסוכנות למעקב גרעיני.

המסמך הסורי מסביר את הצורך בהתערבות חיצונית כך: "לאור היכולות והתשתית הטכנית המוגבלת, והחוסר בתמיכה בינלאומית לועדה האטומית הסורית המקומית, אנו קוראים לקהילה הבינלאמית לסייע בפתרון פערים אלו, וקוראים להקמת ועדה מסייעת מטעם הקהילה הבינלאומית שתסייע להבטיח כי כלל התהליכים המבוצעים (לפירוק התוכנית) יבוצעו על פי הסטנדרט המדעי והבינלאומי הגבוהה ביותר".

לבסוף הודיעו הסורים כי כי משלחת מטעם סוכנות הגרעין הבינלאומית תנחת במדינה תוך ימים בודדים, וכי יכריזו אז על המשך התהליך וצעדים נוספים.