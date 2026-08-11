הכוכבת חזרה לערוץ 12; זה נגמר בהשפלה

קרב הרייטינג של אמש מציג תמונה מורכבת עבור ערוץ 14, שרושם ערב חלש יחסית בטבלאות הצפייה – הן במהדורת החדשות המרכזית והן ברצועת הפריים טיים.

ברצועת החדשות, מהדורת 'חדשות 12' ממשיכה להוביל בפער ניכר בראש הטבלה עם 13.2% צפייה. מנגד, 'חדשות 14' רושמת נתון נמוך במיוחד ועומדת על 5.8% בלבד. 'חדשות 13' ניצבת צמוד מאחוריה עם 4.9%, 'חדשות 11' של התאגיד זוכה ל-3.6%, ומהדורת 'i24NEWS' סוגרת את הרשימה עם 0.9%.

פריים טיים: 'הפטריוטים' במקום השלישי

גם בגזרת הבידור והפריים טיים הערוץ הטווסוני לא נוחל הצלחה יתרה: תוכנית הדגל 'הפטריוטים' שוב אינה מצליחה להתברג במקום השני, ומסתפקת במקום השלישי בלבד עם 7.7% צפייה.

את טבלת הפריים טיים מובילה בבטחה 'מאסטר שף' של קשת 12 עם 15.1%. מי שבלטה היא לא אחרת מג'קי אזולאי, שהתמודדה בעבר בתכנית. במקום השני והרחק מאחור ניצבת 'פאוור קאפל' של רשת 13 שהשיגה 8.3%, מעל 'הפטריוטים'. צמוד מאחור במקום הרביעי נמצאת 'בואו לאכול איתי' של כאן 11, שמניבה נתון נאה של 7.4%.