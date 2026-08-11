איתמר בן גביר בהתבטאות חריגה: "נתניהו הוא האחראי"

בעקבות דיווחים מהשטח על כניסת כוחות 'מועצת השלום' ותחילתה של נסיגה ישראלית הדרגתית בהתאם למסמך 15 הנקודות, השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, יוצא במתקפה חזיתית נגד דרכו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון שהעניק, התייחס בן גביר לפרטי ההסכם ולשאלה האם ראש הממשלה ידע את כל פרטי המתווה: "הטענה היא שראש הממשלה לא הכיר את כל המסמך. אני לא יודע מה הוא ידע או לא ידע, אין לי מושג. אני יודע דבר אחד – ראש הממשלה כאן טועה בכיוון שהוא הולך. חבריי כמו בצלאל סמוטריץ' שבהתחלה הצביע בעד ואני הצבעתי נגד – טעה. הדרך שלי היא הדרך הנכונה, צריך להתעקש גם בעזה וגם בלבנון".

השר הוסיף והסביר את עמדתו: "הדרך בעזה היא טעות – לא היה צריך להסכים מלכתחילה למסמך 15 הנקודות. זו ממשלה שעשתה שנתיים וחצי הרבה דברים טובים, ראש ממשלה שהוביל אותנו לכניסה לעזה, אנחנו שולטים על יותר מ-60% מהשטח, יש הרבה דברים טובים. להבנתי אין הגבלה על איומים מיידיים – ברגע שיש איום וחייל צה"ל מזהה איום הוא יכול לירות. ההתרשמות שלי שראש הממשלה עושה טעות שהוא הולך בדרך שמגבילה בצורה כזאת או אחרת את הפעילות שלנו".

"חודשיים לפני הבחירות אעזוב? זו בדיחה?"

בתשובה לשאלה מדוע אינו מציב אולטימטום ומאיים בפירוק הממשלה כפי שעשה בעבר, השיב בן גביר בתקיפות: "אתה אמיתי? חודשיים לפני הבחירות אני אעזוב את הממשלה, מה זה נראה לך? בדיחה? מי שחושב שהדרך שלי – לעשות סיכולים ממוקדים, לעודד הגירה, להמשיך לכסח את חמאס, להרוג חמאסניקים – יצביע לי. אנחנו חודשיים לפני הבחירות ומי שרוצה יש את האפשרות הכי גדולה לשינוי".

בן גביר הבהיר כי הוא ניצב בעמדת מיעוט בדיונים הביטחוניים הסגורים: "זה לא סוד שיש לי ויכוח עם ראש הממשלה שאני מאוד מכבד. בקבינט אני היחיד שהצביע נגד הכיוון הזה של להכניס את מועצת השלום, להכניס כל מיני כוחות, בוודאי בנושא של סיכולים ממוקדים. אני חושב שזו טעות מאוד גדולה. הבן שלי בלבנון, בסיירת, ואני חושב שזה דבר נורא ואיום אם מישהו רוצה להגביל את חופש הפעולה שלו".

את דבריו חתם בהטלת האחריות על כתפיו של ראש הממשלה, תוך התייחסות ללחץ המופעל מוושינגטון: "ראש הממשלה נושא באחריות. הגישה הזו להכניס כוחות זרים – אני מבין שיש יחסים בינלאומיים, הוא לא עושה את זה כי כיף לו ונחמד לו, לטראמפ יש את הדעות שלו והדברים שלו. אבל חשוב להבין: אין הגבלה ישירה, אם יש סכנה ישירה לחיילים בעזה ובלבנון הם יכולים להגיב".