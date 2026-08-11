כשמדברים על כוכבת הפופ הגדולה בעולם, טיילור סוויפט, מדברים על תופעה תרבותית שמעבר למוזיקה. המסעדן הישראלי נדב גרינברג, שמנהל מסעדה בניו יורק, חווה זאת ממקור ראשון – והסיפור שלו על הערב שבו הכוכבת הבינלאומית ביקרה אצלו הוא שיעור בפרופורציות של התופעה.

בפודקאסט "לשבת לקחת", גרינברג תיאר את הרגע שבו טיילור סוויפט נכנסה למסעדה שלו. "הפפראצי כבר יושבים בחוץ. NYPD סגרו את הרחוב, יושבים שם שוטרים", הוא מסר. "היא יושבת כמו כל הלקוחות – אסור להפריע ואסור לצלם. אם מישהו יגיע לצלם או אם מישהו משולחן ליד ירים טלפון, יעצרו אותו".

"היא עשתה סיבוב לבוא לחבק אותי"

גרינברג תיאר את האינטראקציה המינימלית שהיה לו עם הכוכבת במהלך הארוחה. "אני עולה אליהם ואומר 'שלום מה שלומכם, תודה שבאתם'. וזהו", הוא הבהיר. אבל הרגע המרגש הגיע בסיום הביקור: "כשהם יצאו, באתי להגיד להם ביי, לחצתי לו יד והיא הייתה בצד השני עם שלושה מאבטחים – והיא פשוט עשתה סיבוב לבוא ולתת לי חיבוק ולהגיד לי תודה כמה היא נהנתה".

המסעדן הדגיש את המורכבות של המהלך הפשוט לכאורה: "זה היה מורכב בשבילה המהלך הזה, היא בקלות יכלה לצאת". לגבי הטיפ שהיא השאירה, גרינברג העדיף לשמור על דיסקרטיות: "לא יודע כמה טיפ היא משאירה".

"אין עוד אדם בעולם שמגיע לעשירית"

גרינברג, שאירח לאורך השנים מפורסמים רבים במסעדתו, לא חסך בשבחים על סוויפט. "אין עוד אדם בעולם שמגיע עשירית למה שטיילור סוויפט יכולה לעשות", הוא ציין. "היו אצלי משפטים, עד אתלטים – מבחינת מה שהיא עושה בעולם".

התיאור של הסצנה מחוץ למסעדה משלים את התמונה: "היו איזה 500 אנשים בחוץ. כמות הפלאשים שהיו כשהיא יצאה זה פשוט – אני לא מבין איך אין לה אפילפסיה אחרי דבר כזה. זה חולני", הוא סיכם.