"אם הוא ייבחר, זו סכנה לישראל"

מתקפה מימין על תפיסתו הביטחונית של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר גדי איזנקוט: הבוקר (שלישי) יצא סגן-אלוף (מיל') אליאב דיקשטיין בראיון לאבי רצון בתוכנית הבוקר ברדיו 'גלי ישראל', וביקר בחריפות את עמדותיו המדיניות והאסטרטגיות של איזנקוט.

"פרסונלית איזנקוט איש ראוי. יותר מזה, הייתי רוצה שהוא יהיה חלק מממשלה לאומית רחבה", פתח דיקשטיין את דבריו, אך מיהר לסייג ולהסביר מדוע לדעתו אינו מתאים להוביל את המדינה: "אני לא רוצה שהוא ינתב את מדיניות החוץ והביטחון של ישראל ולכן לא הייתי רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה. למה? כי התפיסה השורשית שלו היא תפיסת שמאל ישן שכבר הוכיחה את עצמה ככושלת".

"לקח מפה וחילק את ירושלים"

דיקשטיין שחזר מפגש מוקדם עם איזנקוט והדגים את תפיסתו: "תפיסת אוסלו ישנה שכשלה – כשישבתי איתו בתחילת דרכו הוא לקח מפה וחילק את ירושלים. איזנקוט שורשי, מתכוון למה שהוא אומר, אבל התפיסה הזאת עברה מן העולם. מדינה פלסטינית לא צריכה לקום, זה מסוכן לישראל וייקח אותנו אחורה".

לסיכום הדגיש דיקשטיין את הצורך בהנהגה שהתפכחה מהקונספציות הישנות: "אני מעדיף היום בתפיסה הביטחונית ראש ממשלה ותיק שהתפכח ומיישם התפכחות חדשה אחרי השביעי באוקטובר, לעומת מישהו כביכול חדש אבל עם תפיסת אוסלו ישנה שכשלה ותביא עלינו עוד שבעה באוקטובר".