מבצע נרחב בדרום: עשרות נעצרו בחשד לפרוטקשן

מעצר החשודים ( דוברות המשטרה )

כעת ניתן לפרסם: בחודשים האחרונים המשטרה ניהלה חקירה נרחבת כחלק מהמאבק בעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים. הבוקר (שלישי) נעצרו עשרות חשודים בפעילות רחבת היקף בדרום, בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן (דמי חסות), סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות.

במסגרת החקירה נאספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המחוז הדרומי ומעורבים נוספים, אשר על פי החשד היו מעורבים בעבירות פרוטקשן, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור ובתחושת הביטחון של תושבי הדרום בגזרת מרחב לכיש. כאמור, לפנות בוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, הובילו בלשי ימ"ר לכיש, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי חטיבת סה"ר, בשיתוף כוחות נוספים של המחוז הדרומי ויחידות משטרתיות מיוחדות, פשיטה נרחבת על בתיהם של החשודים באשדוד, בקריית גת ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ, וביצעו את מעצרם של עשרות חשודים, שהועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, בהתאם לצורכי החקירה.

המעצרים בדרום ( צילום: דוברות המשטרה )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר לאחר האירוע כי הוא "משבח את מפכ״ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, מפקד מג״ב ניצב בריק יצחק, ואת שוטרי המחוז הדרומי, בלשי ימ״ר לכיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג״ב על המבצע החשוב הבוקר. הפשיטה הנרחבת ועשרות המעצרים הם בדיוק הדרך שבה צריך לפעול מול סוחטי דמי החסות - להגיע אליהם הביתה, לעצור אותם ולפרק את התשתיות שלהם".

"עשרות שנים הזניחו את תופעת הפרוטקשן ופחדו לגעת בה. אנחנו שינינו כיוון: העברתי חוק פרוטקשן, הקמתי מחלקי פרוטקשן בצפון ובדרום והצבתי מטרה ברורה - פרוטקשן = מלחמה. התוצאות מדברות בעד עצמן: מאז 2022 הכפלנו את התיקים ואת כתבי האישום" הוסיף. "יש עוד הרבה עבודה. אני קורא לאזרחים: אל תפחדו להתלונן. כשמתלוננים, המשטרה יכולה להגיע לעבריינים ולעשות את העבודה. משטרת ישראל איתכם - ואנחנו נמשיך לרדוף את סוחטי דמי החסות בכל מקום".