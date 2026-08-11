פעיל ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדאד עולה שוב לכותרות, לאחר שהגיע לעימות פיזי אלים עם יוצר תוכן אמריקאי אנטי-ישראלי במהלך הקלטת פודקאסט בארצות הברית.

האירוע התרחש במסגרת פודקאסט Digital Social Hour, שם חדאד התמודד בדיבייט מול מספר דוברים שהתחלפו זה אחר זה. באחד הקטעים עלה מולו יוצר התוכן האנטי ישראלי דניס פייטוסה, המוכר גם בשם "Def Noodles", והשיח עלה במהירות לטונים גבוהים.

"בוא נפתור את זה, הרוצח הזה סתם יושב פה"

במהלך הדיון קם פייטוסה לפתע ופנה לחדאד בצורה מאיימת: "בוא נלך עכשיו, בוא נפתור את זה, הרוצח הזה סתם יושב ומדבר פה כבר שעות". יוצר התוכן האמריקאי התקרב לחדאד ואמר: "קום, אני ממש לידך".

לאחר שחזר למקומו, השניים הגיעו לעימות פיזי מעל שולחן הפודקאסט. הקטטה לא הסתיימה באולפן – היא המשיכה גם מחוץ לו, כאשר פייטוסה ניסה לתקוף שוב את חדאד בחנייה.

"הוא נפל על גולנצ'יק"

חדאד פרסם תגובה נרחבת בחשבון ה-X שלו, שבה תיאר את האירוע ואת תגובתו. "הותקפתי על ידי ניאו-נאצי בארה"ב, רק שהוא לא ידע שהוא נפל על גולנצ'יק", כתב פעיל ההסברה.

"הגעתי אתמול להשתתף בעימות מצולם מול קבוצת אנטי-ישראלים שכל פעם הדובר מולי מתחלף", הסביר חדאד. "בשלב מסוים עלה מולי בן אדם שהוא ניאו-נאצי מובהק. כבר באולפן הוא התחיל לקלל ולהפוך את הדיבייט לפיזי".

לדבריו, "אחרי הצילומים בחנייה הוא הצליח לתקוף אותי מאחור, אבל מהר מאוד הוא למד לקח כי מול התקפות אנטי ישראליות לא שותקים והוא נפל על הבן אדם הלא נכון".

פעילות הסברה בזירה הבינלאומית

יוסף חדאד, גולנצ'יק ונכה צה"ל, פעיל זה שנים בזירת ההסברה הבינלאומית למען מדינת ישראל. בשבועות האחרונים עלה שמו גם בזירה הפוליטית הישראלית, לאחר שסקרים העלו כי מפלגה בראשותו יכולה לזכות בחמישה מנדטים.

לאחרונה הוא גם נמצא במרכז מחלוקת פוליטית בין גדי איזנקוט לבנימין נתניהו, כאשר ראש מפלגת 'ישר' ערך השוואה בינו לבין יו"ר רע"מ מנסור עבאס – דבר שעורר ביקורת חריפה מצד חדאד עצמו ומדמויות נוספות בזירה הציבורית.

האירוע בפודקאסט האמריקאי מדגים את האתגרים העומדים בפני פעילי הסברה ישראלים בזירה הבינלאומית, במיוחד בתקופה שבה האווירה כלפי ישראל בחלקים מהתקשורת והחברה האמריקאית הפכה עוינת יותר.