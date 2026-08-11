עמית סגל תוהה: זה היה בשביל הכיף?

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

לאחר הפרסום הלילי על הוספת השיריונים של ישראל כ"ץ, גדעון סער וחיים כ"ץ ברשימת הליכוד לכנסת מבלי שיצטרכו להתמודד בפריימריז, העיתונאים ואנשי התקשורת הביעו תהייה על המהלך - בדגש על השיריון של שר הביטחון, זאת לאחר שלל האירועים סביבו אשר התקשרו לפריימריז בליכוד. הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, היה הראשון שתהה: "אם שר הביטחון שוריין בגלל המתיחות עם אירן, למה הסרטונים שלו שפורסמו מאז? בשביל הכיף?". במקביל שיתף מחדש את סרטון הקמפיין של כ"ץ שהפך לויראלי, כשהוא כותב: "מזכרת מפריימריז שלא היו".

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גם מגיש i24News שרון גל ציין כי "חבל שלא הודיעו לישראל כץ מראש על השיריון. היה אפשר לחסוך דיבורים מיותרים ומביכים שלו בגלל הפריימריז.

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, הגיב גם כן לשיריון של כ"ץ כשאמר כי "אולי גם ראש הממשלה נתניהו הבין - באיחור ניכר, צריך לומר - את הנזק הפוטנציאלי ממהלכי הפריימריז של השר כ״ץ, שהגיעו בשבוע שעבר עד כדי דרישה מופרכת לשחרר ממעצר מתיישב שחשוד בעבירות טרור חמורות כלפי פלסטינים".