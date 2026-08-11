משרד הבריאות מזהיר: חשד למקרה נוסף של אבולה בישראל

משרד הבריאות הזהיר היום (שלישי) על חשד למקרה נוסף של מחלת האבולה בישראל, זאת לאחר שהתקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה במחלה אחרי ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם, ששב לישראל לפני מספר ימים, פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום.

במשרד הבריאות הבהירו כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד - כאשר הבדיקות הנדרשות נערכות כעת והתוצאות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. האדם מטופל בסורוקה בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים ובהתאם להערכות שנעשתה. במקביל, נערכת חקירה אפידמיולוגית.

"בחודשים האחרונים, מאז התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, משרד הבריאות עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם וקיים הערכות היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי" נמסר. "משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מקדים במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות".

עוד הודגש כי "נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון *5400. חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה".