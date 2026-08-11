זוכרת את אהבת נעוריה: המחווה של הילארי דאף לכוכב שנפטר

הילארי דאף דואגת שהמעריצים לא ישכחו. במהלך הופעה שנערכה בפילדלפיה ב-9 באוגוסט, כוכבת ערוץ דיסני לשעבר החליטה לחלוק כבוד מיוחד לכוכב הפופ ארון קרטר המנוח, איתו ניהלה זוגיות פוטוגנית ומתוקשרת לסירוגין במשך שלוש שנים בתחילת שנות ה-2000.

למרות השנים רבות שחלפו מאז הימים בהם השניים היו ה-"זוג" של הוליווד, דאף הבהירה שהוא עדיין שמור אצלה קרוב מאוד ללב — פשוטו כמשמעו. במהלך המופע, לבשה הכוכבת חולצת טי לבנה בעיצוב וינטג', עליה התנוססה תמונתו של קרטר מימיו המוקדמים בקריירה, לבוש בסרבל ג'ינס אגדי לצד שמו.

הקשר שנמשך גם מעבר לעולם הזה

כזכור, השניים נפרדו שנים רבות לפני מותו הטרגי של קרטר בגיל 34 בלבד בשנת 2022. כיום, דאף (38) היא אמא במשרה מלאה ל-3 בנות מבעלה מת'יו קומה, לצד בנה הבכור לוקה (14) מנישואיה הקודמים למייק קומרי. למרות הפרק החדש והמאושר בחייה, היא לעולם לא הסתירה את החבורה העמוקה שנותרה בינה לבין כוכב הילדים של תחילת שנות האלפיים.

למעשה, בריאיון שהעניקה לאחרונה בפודקאסט Las Culturistas, חשפה דאף כי הקשר ביניהם היה כל כך עמוק, עד שקרטר אפילו יצר איתה קשר מעבר לקבר — דרך מדיום:

"דיברתי עם מדיום בטלפון, כזו שלא יודעת מי אתה כשאתה מתקשר," שיתפה הילארי בהתרגשות. "פתאום היא אומרת לי: 'אנשים הולכים להתחיל להופיע בשבילך. יש פה מישהו... ארון, עם שתי א' (Aaron)'. הייתי בשוק טוטאלי."

דאף, שפגשה את קרטר לראשונה כשהתארח בסדרה המיתולוגית "ליזי מקגווייר", שאלה מיד אם מדובר בזמר. "המדיום ענתה לי: 'לגמרי. מה לעזאזל הוא עושה פה?'", נזכרה הכוכבת בחיוך. "אמרתי לה: 'נו ברור, זה חבר הילדות שלי, זה לגמרי הגיוני'. ואז המדיום קלטה ושאלת אותי: 'רגע, את הילארי דאף?'".

אף על פי שדאף מעדיפה לשמור את פרטי "הביקור" ההוא לעצמה, היא מודה שמדובר היה ב"חוויה מטורפת לחלוטין". כעת, עם המחווה הטרייה על הבמה, נראה שסגירת המעגל שלה עם אהוב נעוריה הושלמה קבל עם ועדה.