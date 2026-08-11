גוטליב תוקפת את ההחלטה: "צעד מחפיר שלועג לבוחרים"

טלי גוטליב ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

חברת הכנסת מטעם הליכוד, טלי גוטליב, תוקפת את ההחלטה להעניק שיריונים לשלושת השרים כ"ץ, כץ וסער.

בציוץ שהעלתה לרשת X כתבה: "ישראל כץ האיש והחסיון האיש והסזון האיש שחשש מאד מתוצאות הפריימריז ובצדק, מקבל שיריון במפלגת הליכוד." "צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד שדבר אחד מבינים יותר מכל השרים הוותיקים וזה ההכרח להאבק בחונטה המשפטית שרודפת את ממשלת הימין ואנשי הימין. וכמאמר סרטון הפריימריז של כץ ״בום בום בום״." נזכיר כי הליכוד הודיע הלילה כי מזכירות המפלגה תתבקש לאשר את הצבתם ברשימה של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ.

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שלושת השרים צפויים לקבל את מקומם ברשימה ללא צורך בהתמודדות בפריימריז, כאשר אישור הצבתם צפוי להיעשות במקביל להצגת המועמדים החדשים שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו יבקש לשריין.

במפלגה טוענים כי ישראל כ"ץ היה צפוי ממילא להתברג במקום גבוה בפריימריז. בנוסף ציינו כי בית הדין של הליכוד קבע שיש להבטיח את מקומו ברשימה, כדי לאפשר לו להתמקד בתקופה הנוכחית בתפקידו כשר הביטחון ולא בניהול קמפיין פוליטי פנימי.

סער, מנגד, יקבל את מקומו מכוח הסכם האיחוד שנחתם בין מפלגתו לבין הליכוד. חיים כץ צפוי להשתלב ברשימה בשל תפקידו כיו"ר מרכז הליכוד.