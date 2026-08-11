שוב: 3 ישראלים נעצרו לאחר שחצו את גבול סוריה

כוחות צה"ל בסוריה ( דובר צה"ל )

גל האירועים לא נגמר: שלושה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה (בין שני לשלישי) אל מרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל.

בעקבות השבתם, נאמר כי הזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב. גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית" .

כאמור, האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקריות שבהן פעילי "חלוצי הבשן" חוצים את הגבול לשטח סוריה במהלך השבועות האחרונים. מג"ד 9308, סא״ל ד', האחראי על שלושה מתוך תשעת המוצבים של צה"ל בשטח סוריה, סיפר השבוע לסרוגים כי "זה ילדים פורעים שמנסים לעשות קטע, זה מפריע לנו בפעילות ההגנה. אנחנו רוצים שלא תהיה לנו בעיה לפעול שם".