ליברמן לועג לישראל כ"ץ: "צריך לתת לו בום בום בראש" 

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

על רקע הסרטון שמקדם את ישראל כ"ץ בפריימריז במפלגת הליכוד, אביגדור ליברמן לועג ואומר הבוקר "צריך לתת לו בום בום בראש".

בסרטון שמופיע בקמפיין הפריימריז של שר הביטחון מופיעים חיסולים שנעשו בתקופתו של כ"ץ יחד עם השיר "בום בום בום".

בריאיון שלו הבוקר לרדיו 103FM התייחס אביגדור ליברמן להתנהלותו של כ"ץ ואמר: ""צריך לתת לו בום בום בראש." על רקע ההודעה כי כ"ץ מקבל שיריון בליכוד המשיך ליברמן ואמר "הייתי מצפה שההודעה הראשונה הבוקר תהיה על פיטוריו. זה שר ביטחון שדואג רק לפריימריז".

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עוד אמר ליברמן כי "הברית הסונית החדשה בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה, זה כישלון נוסף של ממשלת טבח ה-7 באוקטובר."

"שלוש המדינות הודיעו שזו לא ברית שמכוונת נגד איראן, מצד שני אנחנו שומעים ששר החוץ הפקיסטני 'אנחנו מכוונים נגד ישראל'. כל ההתפתחויות האלה הן פגיעה ביתרון האיכותי שלנו".