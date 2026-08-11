סון הר מלך תוקפת את בלוט: לאבטח חריש פלסטיני יש לו כוחות

מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

חברת הכנסת לימור סון הר מלך תקפת הבוקר את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט.

בציוץ שהעלתה ברשת X כתבה: "הבוקר, בחסות פיקוד המרכז, מתקיים חריש בשטח הסמוך לציר אלון, בדיוק במקום שבו נרצח בעלי, שולי הר מלך הי״ד, ואני נפצעתי קשה." "כל מי שמכיר את הציר הזה יודע: בשנים שבהן ערבים עיבדו את השדות הצמודים לכביש, האזור סבל מפיגועים תכופים." "רק לאחר עליית מצודת דוד, על שמו של דוד ליבי הי״ד, והקמת גבעות וחוות נוספות באזור, המציאות השתנתה. הציר הפך לבטוח ושקט יותר, ויהודים הפסיקו לחשוש לנסוע בו."

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"ועכשיו, למרות אותה ״שמיכה קצרה״ שבגללה מספרים לנו שאין מספיק כוחות לפעולות התקפיות נגד האויב, נמצאים הכוחות כדי לאבטח את החריש שמחזיר את האיום ממש אל שולי הכביש."

"זו לא רק איוולת. זו החזרת הגלגל לאחור וסיכון חיי התושבים. ובאופן מפתיע, נמצאו הלילה גם הכוחות להרוס שתי נקודות לזכר בניהו מלט הי״ד."

"השמיכה של בלוט קצרה כשצריך להילחם בטרור, אבל משום מה תמיד נמצאים הכוחות כשצריך לפגוע במרכיבי הביטחון של ההתיישבות."