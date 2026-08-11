אחרי חודשים של מגעים: ההסכם הסודי בין ישראל, ארה"ב וסוריה

ממשל טראמפ גיבש בחודשים האחרונים הבנות חשאיות עם ישראל וסוריה, שנועדו להביא לפינוי חומר גרעיני שנותר מתקופת משטר אסד ומאוחסן באתר סודי במדינה.

על פי הפרסום של ברק רביד, הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית צפויה לקחת חלק במהלך ולהתחיל בקרוב בהוצאת החומרים מהמתקן.

המהלך מגיע לאחר חודשים של מגעים מאחורי הקלעים, שבמהלכם עלה גם החשש מפעולה ישראלית נגד האתר.

לפי הדיווח, בוושינגטון ביקשו למנוע הסלמה אפשרית בין ישראל לסוריה, ואף חשש למעורבות טורקית, ולהביא לפתרון דיפלומטי של הסוגיה.

האתר הסודי שישראל עקבה אחריו

במרכז הפרשה נמצא מתקן המכונה "אתר 99", שעל פי גורמים ישראלים שימש את משטרו של בשאר אסד לאחסון חומרים הקשורים לפרויקט הגרעין הסורי.

תוכנית הגרעין החשאית של סוריה התבססה בעבר בין היתר על הכור באל-כיבאר, שהותקף והושמד על ידי ישראל בשנת 2007. גם לאחר השמדת הכור נותרו בסוריה אתרים וחומרים הקשורים לפעילות הגרעינית שהתנהלה במדינה.

בכיר אמריקני מסר כי באתר 99 נמצאת בין היתר "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרות אורניום ומשמש כחומר גלם בתהליך הפקת דלק גרעיני, וכן שאריות נוספות הקשורות לפרויקט הסורי.

החומרים הללו אינם מאפשרים, במצבם הנוכחי, ייצור ישיר של נשק גרעיני. עם זאת, החשש הוא שניתן יהיה לנצל חומר רדיואקטיבי לצורך יצירת "פצצה מלוכלכת", שבה מטען נפץ רגיל משמש לפיזור חומר רדיואקטיבי.

ישראל הבהירה: החומר לא יכול להישאר שם

לאחר נפילת משטר אסד פעלה ישראל, לפי הדיווח, כדי למנוע גישה לאתר.

גורמים ישראלים טענו כי צה"ל תקף את הכניסות למתחם, ובהמשך נפתחו דיונים עם ארצות הברית בשאלה כיצד לטפל בחומר שנותר בו.

ישראל הבהירה לממשל האמריקני כי מבחינתה לא ניתן להשאיר את החומרים באתר לאורך זמן. לפי גורמים ישראלים, אף הועבר מסר שלפיו אם יתברר שנעשה ניסיון להגיע אליהם, ישראל עשויה לפעול שוב צבאית.

בכיר אמריקני, מנגד, צינן את הדברים וטען כי בשום שלב ישראל לא עמדה בפני תקיפה מיידית של המתקן.

בסופו של דבר העדיפו בירושלים ובוושינגטון מסלול אחר: להוציא את החומרים בהסכמת השלטון הסורי החדש ובפיקוח סבא"א.

כאשר האמריקנים העלו את הנושא מול דמשק, לטענת בכירים אמריקנים, הסורים השיבו כי כלל לא היו מודעים לקיומו של החומר באתר. "מעט מאוד אנשים בארצות הברית, בישראל ובסוריה ידעו על כך", סיפר אחד הבכירים.