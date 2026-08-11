רגע לפני: נתניהו משריין שלושה שרים שלא יצטרכו להתמודד בפריימריז

בנימין נתניהו ( שלו שלום / פלאש90 )

שבוע בלבד לפני הפריימריז בליכוד, במפלגה נערכים למהלך שישפיע באופן משמעותי על הרכב הרשימה לכנסת

הליכוד הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי מזכירות המפלגה תתבקש לאשר את הצבתם ברשימה של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ. שלושת השרים צפויים לקבל את מקומם ברשימה ללא צורך בהתמודדות בפריימריז, כאשר אישור הצבתם צפוי להיעשות במקביל להצגת המועמדים החדשים שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו יבקש לשריין. במפלגה טוענים כי ישראל כ"ץ היה צפוי ממילא להתברג במקום גבוה בפריימריז. בנוסף ציינו כי בית הדין של הליכוד קבע שיש להבטיח את מקומו ברשימה, כדי לאפשר לו להתמקד בתקופה הנוכחית בתפקידו כשר הביטחון ולא בניהול קמפיין פוליטי פנימי.

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סער, מנגד, יקבל את מקומו מכוח הסכם האיחוד שנחתם בין מפלגתו לבין הליכוד. חיים כץ צפוי להשתלב ברשימה בשל תפקידו כיו"ר מרכז הליכוד.

המהלך למעשה מוציא שלושה שמות בכירים מהמאבק על קולות המתפקדים ומבטיח את המשך נוכחותם ברשימת הליכוד עוד לפני פתיחת הקלפיות.