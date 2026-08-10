בעקבות הצטרפותו של דוברונסקי לליכוד, העונה החדשה של תכנית הריאליטי "הכרישים" בקשת 12, בה הוא משתתף כמשקיע מאז 2018, תשודר רק לאחר הבחירות לכנסת. העונה החדשה, שכבר צולמה ונערכה במלואה, תעלה לשידור רק לאחר יום הבחירות שיתקיים ב-27 באוקטובר – בהתאם לחוק הבחירות ודיני התעמולה.

דוברונסקי, שהצטרף לפאנל המשקיעים של התכנית לפני מספר שנים, מביא עמו ניסיון עשיר בתחומי הטכנולוגיה והיזמות. הוא פועל הן בישראל והן בעמק הסיליקון, ומוכר כאחד ממקימי תעשיית ההייטק המקומית.

נזכיר כי תנועת הליכוד הודיעה היום (שני) על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי, שישובץ במקום ה-11 ברשימת המפלגה כחלק מהשריונים השמורים לראש הממשלה בנימין נתניהו. דוברונסקי, יזם ההייטק המוכר מתכנית הריאליטי "הכרישים", מצטרף לנבחרת הליכוד עם תיק ייעודי בתחום הבינה המלאכותית.

במפלגה מסרו כי דוברונסקי, המוכר כאיש עסקים מצליח וממקימי תעשיית ההייטק בישראל, צפוי להוביל לאחר הבחירות את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכלל ענפי המדינה. "אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההייטק בישראל ואיש ימין", נכתב בהודעת המפלגה.