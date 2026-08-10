הפתעה גדולה צפויה הערב (שני) בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13, כאשר הזוג אודיה פינטו ואליאור סופר יודחו מהתחרות. ההדחה מגיעה לאחר שבועות של מתחים ומחלוקות שליוו את הזוג בווילה, ומסיימת את אחד המסעות המרגשים והסוערים בעונה הנוכחית.

פינטו, כוכבת הרשת הידועה, לא הסתירה בשבועות האחרונים את תחושת הניכור שחוותה מצד הזוגות האחרים בתוכנית. בשיחה שנחשפה לאחרונה, היא חשפה את הרגשתה: "לא הרגשתי שהם כל כך טרחו לבוא ולהכיר אותי. הרגשתי שישר קטלגו אותי באיזהשהו משהו מסוים".

"מעין קצת התנשאות"

כוכבת הרשת פירטה את התחושה שליוותה אותה לאורך השהייה בווילה: "מעין אולי קצת התנשאות, שאני לא מכירה סיפורים מסוימים או סרטים מסוימים או אבות מפורסמים, וזו התחושה שלי". היא הדגישה כי אינה רואה במצב שנוצר משהו ילדותי, והבהירה: "אני לא חיילת פה של אף אחד, ואני לא מאויימת מאף אחד. הדבר היחיד שמאיים עליי זה הקדוש ברוך הוא".

במהלך שהותם בתוכנית, הזוג התמודד גם עם נושאים אישיים ורגישים. בשיחה שנחשפה לאחרונה, פינטו העלתה לדיון את נושא דימוי הגוף והתגובות שנשים מקבלות על הרגלי האכילה שלהן. "לפעמים יש תפיסה בעיני גברים או נשים שמישהי שאוכלת הרבה היא לא נשית", אמרה, "או שמישהי שאוכלת דברים מסוימים מקבלת על זה תגובות".