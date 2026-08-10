כוחות משטרה ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו (שני) באזור בר אילן בירושלים, בעקבות הפרת סדר ציבורי ונסיונות חסימת צירי תנועה. על פי הודעת דוברות המשטרה, מפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה מרכזיים באזור ופוגעים בשגרת החיים של תושבי הבירה.

במקביל לחסימות, נגרם נזק במתחם עבודות הרכבת הקלה באזור. שוטרים ולוחמי מג"ב ממשיכים לפעול במקום במטרה לפתוח את צירי התנועה ולהשיב את הסדר הציבורי. על פי הדיווחים, המפגינים מנסים להיכנס לשטח העבודות, והמשטרה מונעת זאת מהם תוך כדי עימותים במקום.

רקע: גל הפגנות נגד חוק הגיוס

האירוע בבר אילן מתרחש על רקע גל הפגנות ומסעות שיירות שהתקיימו בימים האחרונים ברחבי הארץ במחאה על חוק הגיוס. בשבוע שעבר נרשמו שיבושי תנועה קשים בצירים המרכזיים של מדינת ישראל, כאשר עומסי תנועה כבדים נרשמו בכביש 1 ובכביש 6.

במשטרה הבהירו אז כי מדובר בפגיעה ישירה בנהגים, הנובעת מהתנהלות שאינה תואמת את הסיכומים המוקדמים שנקבעו מול מארגני המחאה. בחלק מהמוקדים נצפו מפגינים שירדו מכלי הרכב שלהם והחלו לנוע ברגל על נתיבי הנסיעה המהירים, במה שהוגדר כסיכון חיים ממשי.

בימים האחרונים נרשמו גם אירועי אלימות כלפי עיתונאים שסיקרו את ההפגנות. כתב 'כאן חדשות' דניאל גרובייס וכתב הדתות של 'חדשות 13' יואלי ברים הותקפו באלימות קשה בעת שסיקרו את עצרת המחאה בבני ברק, ונאלצו להתבצר במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' עד לחילוצם.