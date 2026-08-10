Photo by Chaim Goldberg/Flash90 גדי אייזנקוט ( (צילום: חיים גולדברג / פלאש90) )

סקר מנדטים חדש של חדשות 12 שפורסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" מציג תמונה מורכבת במפה הפוליטית, כאשר מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים והופכת למפלגה הגדולה ביותר בכנסת. איזנקוט מתחזק במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלש ל-22 מנדטים בלבד.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מתחזקת באופן משמעותי וזוכה ל-15 מנדטים. 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מתחזקת ל-11 מושבים בכנסת הקרובה, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ממשיכה במגמת העלייה ומקבלת 10 מנדטים לעומת הסקר הקודם. המפלגות הקטנות והחרדיות עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים, בעוד יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף שומרת על כוחה עם 8 מנדטים. ש"ס, שנחלשה בסקר הקודם לשפל של 7 מנדטים, שומרת על כוחה ללא שינוי. הציונות הדתית בראשות השר בצלאל סמוטריץ' שומרת על כוחה עם 5 מושבים בכנסת. יחד איתה בתחתית הרשימה נמצאות חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי, ורע"ם בראשות מנסור עבאס, שזוכות כל אחת ב-5 מנדטים.

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הגוש השלישי מתחת לאחוז החסימה

על רקע הצטרפותו הרשמית של השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן למערכת הפוליטית, כל מפלגות "הגוש השלישי" לא עוברות את אחוז החסימה. מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל 'בית ציוני המילואימניקים', שבסקרים האחרונים עברה את אחוז החסימה, נשארת מחוץ לכנסת הבאה עם 2.7% מהקולות.

בנוסף, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה מקבלת 1.6%, מפלגת ימין בראשות גלעד ארדן מקבלת 1.3% וכחול לבן של בני גנץ עם 0.8%, כולן מתחת אחוז החסימה שעומד על 3.25%. כפי שפורסם בסרוגים, בליכוד מודים כי המצב בסקרים בעייתי ונתניהו מקים צוות מסבירים מיוחד.

ליברמן ( אבשלום ששוני / פלאש 90 )

מפת הגושים: פט במדינה

כמו בסקר הקודם, גוש מתנגדי נתניהו נשאר עם 70 מנדטים והוא כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה הציוניות שזוכות ב-60 מנדטים, והמפלגות הערביות שכוללות 10 מנדטים. מפלגות הקואליציה מנגד מקבלות 50 מנדטים בלבד, נתון שמציב את הקמת ממשלה חדשה בסימן שאלה גדול.

הסקר משקף את המציאות המורכבת במפה הפוליטית, כאשר אף אחד מהגושים אינו מגיע לרוב הדרוש של 61 חברי כנסת להקמת ממשלה. כפי שעולה מסקרים קודמים, מגמת ההיחלשות של הליכוד והתחזקות של איזנקוט וליברמן נמשכת כבר מספר שבועות.

יצוין כי הסקר נערך לפני ההתפתחויות האחרונות במפלגות השמאל והמרכז, ולפני האיחודים והשיבוצים החדשים שצפויים להשפיע על מפת המנדטים בסקרים הבאים. עדכונים נוספים בהמשך.