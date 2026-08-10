'להציל את קברו של דובי': מעריצי הארי פוטר עצרו פרוייקט בשווי מיליונים

פרויקט תשתית אנרגיה בהיקף של 430 מיליון ליש״ט נתקל במכשול יוצא דופן במיוחד: מעריצי הארי פוטר שנאבקו למנוע פגיעה ב“קברו” של דובי, דמות בדיונית מסדרת הספרים והסרטים הפופולרים.

מדובר בכבל Greenlink - קו מתח גבוה תת־ימי באורך של כ־190 קילומטרים, המחבר בין תחנת Great Island שבמחוז וקספורד באירלנד לבין תחנת Pembroke בוויילס. הפרויקט החל לפעול בפברואר 2025, והוא מסוגל לספק חשמל לכ־380 אלף בתים.

אלא שבשלבי התכנון והבנייה, אחד מתוואי הכבל היה אמור לעבור מתחת לחוף Freshwater West שבפמברוקשייר, ויילס. החוף שימש אתר צילום לסצנת מותו וקבורתו של דובי בסרט “הארי פוטר ואוצרות המוות - חלק 1”, ולאורך השנים התפתח במקום אתר הנצחה לא רשמי. מעריצים הותירו בו אבנים צבועות, מסרים אישיים וגרביים - מחווה לדמות ששוחררה מעבדות לאחר שקיבלה גרב.

סיימון לאדלם, מייסד חברת הייעוץ Etchea Energy ולשעבר מנהל בפרויקט, סיפר בפודקאסט The Energy Revolution כי הפרשה התפוצצה לאחר ראיון שהעניק ל־BBC Wales. במהלך הצילום הוא הצביע על הנקודה שבה אמור הכבל לעבור מתחת לפני הקרקע, אך רק שבועות לאחר מכן, עם שידור הכתבה, החלו להגיע התגובות.

“קיבלנו מאות שיחות - אני מתכוון, מאות שיחות”, סיפר לאדלם. לדבריו, אחד מעמיתיו הסביר לו כי הכבל “עומד לעבור ישר דרך הקבר של דובי”.

תגובתו הראשונה הייתה, לדבריו, בלבול מוחלט: “אמרתי: ‘דובי? מי זה דובי?’”. לאדלם הוסיף כי בתחילה התקשה להבין את עוצמת הסערה: “זו דמות בדיונית בספר בדיוני - הכול בדיוני. על מה אתם מדברים?”

אלא שהפניות לא דעכו, והצוות הבין כי מבחינת המעריצים מדובר בנושא “רציני מאוד”. בעקבות הלחץ הציבורי שבו המתכננים ובחנו חלופה, ולבסוף תוואי הכבל שונה כך שלא יעבור בשטח ההנצחה.

האירוניה, לפי לאדלם, הייתה שבמהלך התכנון החלופי הגיע המסלול קרוב יותר לאתר ארכיאולוגי אמיתי: שרידים מתקופת הברונזה, ובהם כלי חרס הפוך הנחשב ככל הנראה לכד קבורה מן השנים 1700–1500 לפני הספירה.

“התקרבנו מאוד לכמה שרידים אמיתיים מתקופת הברונזה, אבל נמנענו מהקבר של דובי”, אמר. “הרבה אנשים היו מאוד מרוצים מזה, הפרויקט יוצא לדרך - ודובי מאושר.”

זו אינה הפעם הראשונה שבה אתר ההנצחה בחוף עומד במוקד מחלוקת. בשנת 2022 העלה ארגון National Trust Cymru חששות מפני הפגיעה הסביבתית של האבנים, הגרביים וחפצים נוספים המושארים במקום - בעיקר בשל הסיכון לחיות הבר ולמערכת האקולוגית הרגישה של החוף.

לאחר התייעצות ציבורית הוחלט להשאיר את האתר על כנו, אך המבקרים התבקשו להימנע מהשארת גרביים ופריטים שעלולים להפוך לפסולת או לסכן בעלי חיים.

לאדלם סיכם את הפרשה בהערה שממחישה את הפער בין היגיון הנדסי לרגש תרבותי: “זו הפעם הראשונה שהזזנו משהו בגלל דמות בדיונית”. לדבריו, פרויקטי תשתית חייבים לעיתים לגלות גמישות - משום ש“לפעמים, ילדה בת 10 פשוט צודקת”.