"שינוי חשוב": המייקאובר שעשתה אופירה אסייג

( יונתן זינדל / פלאש90 )

אופירה אסייג רגילה לספק לנו דרמות על המסך, אבל הפעם הדרמה התרחשה בתוך הסלון הפרטי שלה. בסטורי שהעלתה היום (שני) לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה מגישת הטלוויזיה המובילה כי היא "מתחילה פה שינוי חשוב" והכריזה על "שיפוץ חשוב ליופי של הסלון".

הגולשים שחיכו בדריכות לראות במה מדובר, קיבלו כעבור מספר שעות את חשיפת ה-AFTER המטורפת. מהשחור הכבד – לאור טבעי מושלם השינוי הבולט והמשמעותי ביותר שנרשם בחלל הוא החלפת הוילונות. לפני: הסלון היה עטוף בוילונות שחורים, דרמטיים ואטומים לחלוטין, שחסמו את האור ויצרו תחושה חשוכה וסגורה. אחרי: אסייג נפרדה מהשחור לטובת וילונות בהירים, אווריריים ורכים בגוון נוד-קרם.

( חשבון האינסטגרם של אופירה אסייג )

פתיחת הוילונות חשפה ויטרינת ענק המכניסה המון אור טבעי לבית ומחברת באופן מושלם בין הסלון המעוצב לבין הגינה הירוקה והמזמינה שבחוץ. "ברוך השם, תודה לאל על הכל," סיכמה אסייג בהתרגשות לצד התמונות של המראה החדש והיוקרתי.