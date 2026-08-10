לאחר 15 שנה: טים קוק פורש מתפקיד מנכ"ל אפל

טים קוק צפוי לסיים את כהונתו כמנכ"ל אפל ב-1 בספטמבר, לאחר 15 שנים בתפקיד, ולהעביר את המושכות לג'ון טרנוס, מי שמכהן כיום כאחראי על הנדסת החומרה בחברה. קוק, בן 65, ימשיך באפל בתפקיד יו"ר פעיל של הדירקטוריון, בעוד טרנוס יצטרף לדירקטוריון וייכנס מיד לתפקיד המנכ"ל.

המהלך, שאושר פה אחד בידי דירקטוריון אפל והוכרז ב-20 באפריל, מסמן את סיומה של אחת מתקופות הניהול הבולטות בתולדות עולם הטכנולוגיה. קוק נכנס לתפקיד באוגוסט 2011, לאחר סטיב ג'ובס, כאשר שווי השוק של אפל עמד על כ-350 מיליארד דולר. בתקופתו היא הפכה לאחת החברות בעלות השווי הגבוה בעולם, עם שווי המתקרב ל-4 טריליון דולר.

במהלך כהונתו הרחיבה אפל את תפוצת האייפון ברחבי העולם, השיקה את Apple Watch ואת AirPods, ופיתחה פעילות שירותים ענפה המניבה לפי הדיווחים כ-120 מיליארד דולר בשנה. תחום המוצרים הלבישים, הבית והאביזרים הגיע למחזור שנתי של כ-36 מיליארד דולר.

אלא שהעברת השרביט מגיעה דווקא על רקע אתגר משמעותי. בשיחת הדוחות האחרונה, שבה דיווחה אפל על הכנסות שיא של 109.4 מיליארד דולר ברבעון השלישי, תיאר קוק את התייקרות שבבי הזיכרון כ"שיטפון של פעם ב-100 שנה". לדבריו, הזינוק בעלויות אילץ את החברה להעלות את מחירי מחשבי המק, מכשירי האייפד ומשקפי Vision Pro ב-150 עד 300 דולר.

התגובה בשוק הייתה חדה: מניית אפל ירדה ביותר מ-7% ביום המסחר שלאחר פרסום הדוחות. קוק אמר כי עלויות הזיכרון צפויות להישאר גבוהות גם ברבעון ספטמבר, אם כי הוזלות ברכיבים אחרים ומלאי קיים עשויים למתן חלק מהפגיעה ברווחיות.

טרנוס, עם וותק של 25 שנים באפל, נחשב לאחד האנשים המרכזיים מאחורי פיתוח החומרה של החברה. תחת אחריותו נמצאים קווי המוצרים של האייפון, האייפד, המק וה-AirPods - ניסיון שעשוי להיות קריטי בשלב הבא של אפל, המבקשת להרחיב את יכולות הבינה המלאכותית המובנית ישירות במכשירים.

לחברה יש גם התחייבות ארוכת טווח לפיתוח שבבים מותאמים אישית, לרבות הסכם עם ברודקום עד שנת 2031. מה שממחיש את חשיבות השליטה של אפל בשרשרת הטכנולוגית שלה, במיוחד בעידן שבו יכולות AI, צריכת חשמל וביצועי חומרה הופכים לגורמי תחרות מרכזיים.

קוק העניק לטרנוס גיבוי פומבי עם ההודעה על המינוי: "לג'ון טרנוס יש מוח של מהנדס, נשמה של חדשן ולב היכול להוביל ת החברה ביושרה ובכבוד". גם יו"ר הדירקטוריון ארתור לוינסון אמר כי טרנוס הוא "המנהיג הטוב ביותר האפשרי" לרשת את קוק.

היורש הנכנס יקבל לידיו חברה עם ביקושים חזקים - מכירות האייפון סייעו, לפי הנתונים, לצמיחה של 17% בהכנסות בתחילת 2026 - אך גם עם ציפיות גבוהות במיוחד מצד המשקיעים. אפל נסחרת במכפיל רווח של כ-35, תמחור שמותיר לה מרווח מצומצם לטעויות או לשחיקה חדה ברווחיות.

האתגר הגדול של טרנוס יהיה אפוא כפול: להמשיך את מנועי הצמיחה שבנה קוק, ובהם האייפון והשירותים, ובמקביל לנווט את אפל בתוך סביבת אספקה מורכבת ועלויות רכיבים חריגות. השאלה הפתוחה היא האם המהנדס הוותיק יצליח להפוך את המעבר לדור חדש של הנהגה - גם למנוע צמיחה חדש עבור אפל.