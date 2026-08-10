"הפסד שלכם": זה מה שקרה לשף שהתחיל לעבוד בערוץ 14

השף ויוצר התוכן האהוב, רון יוחננוב, מצא את עצמו בלב דרמה סוערת במיוחד. לאחר שבישר לעוקביו על תוכנית בישול חדשה שיצלם עבור ערוץ 14, הופתע לגלות גל מחאה מבית – שכלל הסרות עוקבים רבות מצד גולשים שזעמו על הבחירה בערוץ.

אלא שיוחננוב החליט לא להישאר חייב, ויצא בפוסט נוקב שבו סגר חשבון עם העוקבים הנטושנים והבהיר בדיוק מה דעתו על הצעד שלהם.

בתגובה לגל הנטישות, יוחננוב העביר מסר חד וברור שאינו מתכוון להתנצל על החלטותיו המקצועיות. "שתדעו שהכל בסדר, פרנסה מאת ה' וזה לא מזיז לי לרגע! באמת של האמת", שיתף השף.

יוחננוב הדגיש כי מאחורי הצעד עומד מניע מקצועי ונקי מפוליטיקה: "אני בחור מאמין, חילוני גמור, ממש לא פוליטי ואין לי זיקה לפוליטיקה. בסך הכל מדובר בתוכנית בישול! נטו אני, אוכל וסירים — וקהל חדש שאני רוצה שיכירו אותי ואזכה להיכנס למטבח שלהם."

טענות לצביעות: "לא ראיתי שירדו עוקבים בקשת 12"

בהמשך דבריו, העלה יוחננוב תהיות לגבי הסטנדרט הכפול, לטענתו, של חלק מגולשיו. הוא השווה בין היחס שקיבל כעת לבין התגובות לפרויקטים קודמים שלו בערוצים המיינסטרימיים:

מוסר כפול? "לא ראיתי שירדו לי עוקבים שצילמתי בשנה שעברה תוכנית לקשת 12 או שהופעתי בערוץ 13", כתב. "אתם צריכים לעשות עם עצמכם בדק בית. שופטים לחומרה, וווואלה – הפסד שלכם. אני פה אם תתגעגעו".

למרות הרוחות הסוערות והטונים הצורמים, השף מעדיף להסתכל קדימה ולהתמקד בעשייה חיובית. הצילומים לתוכנית החדשה צפויים להתחיל כבר בשבוע הבא, ויוחננוב חשף החלטה ערכית ומרגשת לגבי מיקומם.

"החלטנו לצלם בצפון! בקריית שמונה!! להרים קצת עד כמה שאפשר לצפון", סיכם יוחננוב והזמין את קהל מעריציו להמשיך לעקוב ולהתעדכן.