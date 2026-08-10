תמונות קשות מקולומביה: מאות פצועים ועשרות הרוגים

קריסת מבנה ( ללא )

רעידת האדמה האימתנית בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר שהרעידה את קולומביה גרמה נזק רב, עם התקדמות מאמצי החיפוש והאיתור, סדר הגדול האמיתי של הפגיעה מתחיל להיחשף.

עד כה אישרו רשויות המדינה את מותם של לפחות 77 אזרחים, כאשר מאות רבים של פצועים מטופלים בשטח ובבתי החולים, ומאות נוספים מוגדרים נעדרים, רבים לכודים מתחת להריסות.

בנוסף לנפגעים מדווח על נזקים עצומים לרכוש, מבנים ותשתיות. שורה של שדות תעופה, מבנים היסטוריים, פסי רכבת ואתרי תיירות ספגו נזקים קשים, ומאות אם לא אלפי בנייני מגורים קרסו או ניזוקו, ואינם בטוחים למגורים עוד. על פי הדיווחים הקולומביאניים, מאמצי החילוץ של הכלואים מתחת להריסות צפויים להימשך ימים ארוכים, ואיתור ההרוגים צפוי לקחת שבועות אם לא מעבר לכך.

על פי הערכות הממשלות המקומיות במחוזות הנפגעים, ייתכן ומאות של אזרחים ואף יותר לכודים כעת תחת ההריסות, למרות שרבים הספיקו להימלט לפני שבניינים רבים קרסו.

עד כה לא פנתה ממשלת קולומביה אל העולם בבקשה לסיוע בינלאומי, אך סביב שינוי הממשל במדינה והתחממות היחסים עם ארה"ב, ישראל והמערב, קולומביה צפויה לזכות לגישה וסיוע משורה של מדינה, במידה והדבר יידרש.

אף על פי כן מדובר באסון טבע משמעותי, שגרם לנזקים משמעותיים לכלכלה ולאזרחים, ושיקום הנזקים צפוי להימשך שנים.