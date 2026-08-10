האם ג׳מיני שומעת הכול? הדיווחים שמטרידים את משתמשי גוגל

משתמשי אנדרואיד, ובפרט בעלי מכשירי Pixel, מדווחים על תופעה מטרידה: Gemini, העוזרת מבוססת הבינה המלאכותית של גוגל, מתערבת לכאורה בשיחות פרטיות ללא הזמנה מפורשת - ולעיתים אף מגיבה באופן שנראה קשור ישירות לנושא השיחה.

אחד הדיווחים הבולטים פורסם ברדיט על ידי משתמש Pixel 9a, שסיפר כי במהלך נסיעה עם חבר Gemini התפרצה לשיחה פרטית ביניהם. לדבריו, לא מדובר הייתה בתשובה כללית או בהפעלה שגויה של חיפוש קולי, אלא בהערה שנגעה באופן ישיר לנושא שעליו דיברו השניים.

האירוע עורר דיון נרחב בקרב משתמשים, שחלקם טענו כי השביתו בעבר את אפשרות ההפעלה הקולית של העוזרת - אך גילו לאחר עדכון כי היא חזרה לפעול. לפי הערכות שעלו בתגובות, מקור התופעה הוא בהגדרה בשם “Talk to Gemini hands-free”, המאפשרת הפעלה של Gemini ללא מגע בזמן ניווט ב-Google Maps וב-Waze.

כך מכבים את ההגדרה

משתמשים המעוניינים למנוע הפעלה קולית בלתי רצויה יכולים להיכנס לאפליקציית Google Maps ולבצע את השלבים הבאים:

- לחיצה על תמונת הפרופיל

- כניסה ל״הגדרות״

- בחירה ב״ניווט״

- כניסה ל״Gemini״

- כיבוי האפשרות “Talk to Gemini hands-free”

באותו מסך ניתן גם לעבור ל״Manage Voice Match״ ולבטל את Voice Match - מערכת זיהוי הקול של גוגל - כאמצעי נוסף לצמצום הפעלות אוטומטיות.

מעבר רגיש מגוגל אסיסטנט לג׳מיני

הדיווחים מגיעים בתקופה רגישה עבור גוגל, שבמסגרתה החברה החלה במהלך להחלפת Google Assistant ב-Gemini במכשירים ניידים. גוגל הודיעה כי החל מ-4 בספטמבר Google Assistant לא תהיה זמינה עוד במובייל, ו-Gemini תהפוך לעוזרת המרכזית והיחידה של החברה באנדרואיד.

המעבר הכפוי כבר מעורר ביקורת מצד משתמשים, המעלים שאלות לגבי פערי יכולת בין העוזרת הוותיקה לבין Gemini - ובעיקר בנוגע לשליטה, פרטיות והסכמה מודעת להפעלת תכונות קוליות.

ב-Android Authority ציינו כי פנו לגוגל בבקשת תגובה בשאלה האם ההגדרה שונתה בכוונה ממצב של הצטרפות יזומה למצב שבו המשתמשים נדרשים לבטל אותה בעצמם. נכון למועד הפרסום, לא נמסרה תגובה רשמית.