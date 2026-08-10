ג'ף בזוס בדרך לעסקת ענק בעולם הכדורגל

עסקת ענק מסתמנת הערב (שני) בכדורגל האנגלי: המיליארדר ג'ף בזוס צפוי להשתתף בקבוצת משקיעים שמתכננת לרכוש נתח משמעותי ממועדון ליברפול, כאשר העסקה צפויה לשקף למועדון שווי של כ־6 מיליארד דולר.

לפי הפרטים שפורסמו, בזוס ישתתף בקבוצת המשקיעים לצד אדוארדו סברין, ממייסדי הרשת החברתית פייסבוק. את הקבוצה מוביל אמיט בהאטיה, חתנו של מיליארדר הפלדה לקשמי מיטאל, שעד לאחרונה החזיק במניות בקווינס פארק ריינג'רס.

אחד המקורות המעורים בפרטים ציין כי הודעה על העסקה צפויה להתפרסם בימים הקרובים, אם כי קיימת אפשרות שהמהלך יתעכב עד לשבוע הבא.

יותר מ־30% מליברפול עשויים לעבור לידי המשקיעים

אם העסקה תושלם, שלושה מאנשי העסקים העשירים בעולם יהפכו לבעלים משותפים של ליברפול. הונו של בזוס לבדו מוערך על ידי פורבס ביותר מ־280 מיליארד דולר, בעוד הונו של סברין מוערך ביותר מ־32 מיליארד דולר.

ההשקעה המתוכננת צפויה להעניק לליברפול שווי של כ־6 מיליארד דולר. לפי גורם המעורה בפרטים, העסקה אף צפויה להיות מעט גדולה יותר מכפי שהוערך בתחילה, ועשויה לכלול רכישה של יותר מ־30% מהמועדון.

בזוס נכנס לכדורגל, סברין כבר ניסה לרכוש את צ'לסי

עבור בזוס מדובר במהלך חריג יחסית, לאחר שלא נקשר בעבר לעסקאות בתחום הכדורגל. סברין, לעומת זאת, כבר ניסה להיכנס לכדורגל האנגלי: בן ה־44 היה חלק מקבוצת משקיעים שהגישה הצעה לרכישת צ'לסי במהלך הליך המכירה של המועדון בשנת 2022, אך ההצעה לא התקבלה.

מ־300 מיליון ליש"ט לשווי של 6 מיליארד דולר

העסקה עשויה גם להמחיש את העלייה הדרמטית בשוויה של ליברפול תחת קבוצת הבעלות FSG. הקבוצה רכשה את המועדון לפני כ־16 שנה תמורת 300 מיליון ליש"ט בלבד. בפעם האחרונה שבה נמכרו מניות בליברפול, בשנת 2023, רכשה Dynasty Equity נתח קטן לפי שווי של יותר מ־4.5 מיליארד דולר.

בחודש שעבר מסר דובר FSG כי "קבוצת משקיעים בהובלתו, ניהולו וייצוגו של אמיט בהאטיה הביעה עניין בביצוע השקעת מיעוט אסטרטגית במועדון הכדורגל ליברפול".

FSG וקבוצת המשקיעים סירבו למסור פרטים נוספים בנוגע למועד האפשרי להשלמת העסקה. אם המהלך אכן יושלם ויותר מ־30% מהמועדון יעברו לידי הקבוצה החדשה, כניסתם של בזוס, סברין ובהאטיה לליברפול עשויה לעורר גם ציפיות בנוגע לאפשרות שבעתיד יבקשו להרחיב את אחזקותיהם במועדון.