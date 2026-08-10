'הרבה יותר עבודה מבעבר': המחקר שמטיל ספק בהבטחת ה-AI הגדולה

במשך שנים הבטיחו בכירי תעשיית הטכנולוגיה כי הבינה המלאכותית תוביל לעידן של פחות עבודה. OpenAI אף קראה באפריל לחברות לבחון מעבר לשבוע עבודה בן ארבעה ימים, בטענה שרווחי הפריון שמספקים כלי AI צריכים להגיע גם לעובדים. גוגל צפתה גם היא כי הטכנולוגיה תאפשר קיצור שבוע העבודה, ומנכ"ל מטא מארק צוקרברג אמר כי הבינה המלאכותית משנה באופן דרמטי את הדרך שבה אנשים עובדים.

אלא שמחקרים חדשים ודיווחים מתוך החברות המובילות בתחום מציירים תמונה שונה בהרבה: במקום לפנות זמן, כלי AI עלולים להרחיב את היקף העבודה, להגדיל את מספר המשימות המוטלות על כל עובד ולמחוק את ההפסקות הטבעיות במהלך היום.

מחקר של בית הספר למינהל עסקים Haas באוניברסיטת ברקלי, שעקב במשך שמונה חודשים אחר כ-200 עובדים בחברת טכנולוגיה אמריקאית, מצא כי עובדים שהשתמשו בבינה מלאכותית ביצעו יותר משימות במקביל, נטלו אחריות על תחומים רבים יותר - ולעתים קרובות עבדו שעות ארוכות יותר, גם בלי שהתבקשו לעשות זאת במפורש.

לפי החוקרים ארונה רנגנתן ושינגצ'י מגי יה, העובדים החלו לספוג מטלות שבעבר היו עשויות להצדיק גיוס עובדים נוספים או קבלת סיוע ממחלקות אחרות. גם הפסקות הצהריים הפכו לפחות ברורות: במקום להתנתק מהעבודה, עובדים המשיכו לשלוח הנחיות לכלי AI ולטפל במשימות שוטפות.

בדיקת BBC שפורסמה ביום שני העלתה כי עובדים ב-OpenAI וב-Anthropic דיווחו על שבועות עבודה שיכולים להגיע עד ל-90 שעות בתקופות של "ספרינטים" - פרקי מאמץ אינטנסיביים הנמשכים לעתים שבועות רבים. עובד טכני לשעבר ב-OpenAI סיפר ל-BBC כי החברה לא יישמה בעצמה את מודל שבוע העבודה המקוצר שהמליצה עליו לחברות אחרות. לדבריו, עובדים הגיעו למשרד גם בסופי שבוע כדי להשלים פערים או לוודא שמערכות קריטיות ממשיכות לפעול.

גם במטא דווח על עובדים שהועברו לצוותי AI דחופים ללא אפשרות ממשית לסרב. עובד לשעבר אמר כי הסירוב להצטרף לפרויקטים מסוג זה עלול למעשה להעמיד את המשך העסקתו בספק.

במקביל, השינוי שמביאה הבינה המלאכותית אינו מתבטא רק בעומס עבודה, אלא גם בקיצוצים. לפי דוח של Challenger, Gray & Christmas שפורסם ב-6 באוגוסט, מספר הפיטורים הכולל בארה"ב ירד ביולי ב-46% לעומת השנה הקודמת - אך בענף הטכנולוגיה נרשמו 9,867 קיצוצי משרות, עלייה של 67% לעומת התקופה המקבילה. AI הוגדרה כסיבה המרכזית לפיטורים זה החודש החמישי ברציפות, עם 10,970 משרות שהוכרזו ככאלה שנפגעו בשל הטכנולוגיה ביולי.

לצד החשש מפיטורים ומעלייה בעומסים, עולה גם בעיית ההכשרה. מחקר של The Conference Board מצא כי רק אחד מכל שלושה עובדים קיבל בחצי השנה האחרונה הכשרה מטעם המעסיק לשימוש בבינה מלאכותית. יתרה מכך, ההכשרות התמקדו בעיקר במיומנויות בסיסיות, ולא ביכולות מתקדמות יותר - כגון ניהול סוכני AI או שילובם בתהליכי עבודה מורכבים.

"ידיעת AI בסיסית לבדה לא תיצור ערך עסקי", אמר מאט רוזנבאום, חוקר בכיר בתחום ההון האנושי ב-The Conference Board.

ניל תומפסון, חוקר חדשנות ב-MIT, הסביר ל-BBC כי גם כאשר הבינה המלאכותית אכן חוסכת זמן, החיסכון הזה נבלע במהירות בהטמעת מערכות חדשות, בהתאמת תהליכי עבודה ובבדיקה שהכלים פועלים כראוי. לדבריו, ההנחה שלפיה הפחתה של 20% בעומס תוביל אוטומטית לשבוע עבודה בן ארבעה ימים מתעלמת מהמציאות: כאשר זמן מתפנה, נוצרת עבודה חדשה.

כך, ההבטחה המרכזית של מהפכת ה-AI - לעשות יותר בפחות זמן - עלולה להתגלגל למציאות אחרת לגמרי: לעשות יותר, מהר יותר, אך במספר שעות גדול יותר.