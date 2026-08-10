כמעט שלושה עשורים לאחר אחד מרציחות המוזיקה המזעזעים בהיסטוריה, המשפט בפרשת מותו של הראפר טופאק שאקור יצא לדרך בלאס וגאס. דוויין "קיף די" דייוויס, בן 63, מואשם כי היה האיש שעמד מאחורי הירי הקטלני שהתרחש בספטמבר 1996 וטלטל את עולם ההיפ הופ.

דייוויס, שנמצא במעצר מאז 2023, מואשם ברצח באמצעות נשק קטלני ובכוונה לקדם או לסייע לפעילות של כנופיה. הוא כפר באשמה. המשפט צפוי להימשך כחודש ולעורר עניין עצום, בין היתר משום שזהו כתב האישום הראשון שהוגש בפרשה שהעסיקה במשך עשרות שנים את מעריציו של שאקור ואת עולם ההיפ הופ כולו.

התביעה: הוא תכנן את הרצח ונתן את האישור

התביעה אינה צפויה לטעון שדייוויס הוא האיש שלחץ על ההדק. לטענתה, הוא היה מי שתכנן את האירוע, נתן את האישור לביצוע הירי ואף סיפק את הנשק. דייוויס עצמו היה בתוך הקדילאק הלבנה שממנה, לפי הרשויות, נורו היריות לעבר מכוניתו של שאקור.

הרצח התרחש בלילה שבין 7 ל-8 בספטמבר 1996. שאקור ישב במושב הנוסע של מכונית BMW שחורה, לצד מייסד חברת התקליטים Death Row Records, שוג נייט, שנהג ברכב. השניים יצאו מקרב האיגרוף שבו מייק טייסון ניצח את ברוס סלדון והיו בדרכם למועדון שבו שאקור היה אמור להופיע.

הלילה הקטלני בלאס וגאס

כשהמכונית עצרה ברמזור סמוך לסטריפ של לאס וגאס, קדילאק לבנה נעצרה לצדה ואש נפתחה לעבר הרכב. שאקור נפגע מכמה קליעים ומת מפצעיו שישה ימים לאחר מכן, בגיל 25 בלבד. נייט נפצע באורח קל.

במשך שנים נותר התיק ללא פתרון, עד שדייוויס החל לדבר בפומבי על הפרשה ועל מעמדו כאחד ממנהיגי כנופיית South Side Compton Crips. ב-2019 הוא פרסם ספר זיכרונות, ובהמשך השתתף בראיונות שבהם סיפר פרטים על הלילה שבו נרצח שאקור. אותם דברים סייעו, לפי התביעה, להחיות מחדש את החקירה.

עולם ההיפ הופ, שעבר לא מעט סכסוכים ומתחים לאורך השנים, ממתין כעת לראות אם התעלומה שליוותה אותו כמעט שלושה עשורים תקבל סוף סוף פתרון. המשפט צפוי להיות אחד מהמשפטים המתוקשרים ביותר בתולדות תעשיית המוזיקה האמריקאית.